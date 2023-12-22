О цензуре, треш-контенте и «Слове пацана». Как прошла (фан-)встреча Екатерины Мизулиной со студентами СПбГУ

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Глава Лиги безопасного интернета продолжает «гастроли» по российским университетам. Вчера она выступала перед студентами Военмеха, а сегодня, 22 декабря, добралась до стен кампуса СПбГУ в Смольном. Мнение Екатерины Мизулиной о вечеринке Ивлеевой, сериале «Слово пацана», инфоцыганах и блогерах, которые «суют табуретку в одно место», — в тексте «Фонтанки».



У входа в корпус СПбГУ у Смольного человек 20–30, которых на встречу уже не пускают. Объясняют: зал забит, пройти нельзя даже в стороночке от сцены постоять. «Мы переживали, что своих не наберем. Зачеты же. Кто ж знал, что Мизулина у себя встречу в тг-канале анонсировала и всех позвала?» — говорит один из организаторов. Расстроенную кучку студентов предлагают позвать через час-полтора — на фотосессию.



Переполненный зал Екатерину Мизулину встречает радостным «Россия, Россия, Россия!». Тянет руки пообщаться с главой Лиги безопасного интернета добрая половина. Вопросы задают самые разные: от волнующего про цензуру и буллинг до ее любимых исполнителей и наивного «как ваши дела?» с первых рядов. В музыкальном топе Мизулиной, кстати, Майкл Джексон, Виктор Цой, Шаман и Гимн России.

Начинают с актуального — например, со скандальной вечеринки Ивлеевой. Как рассказывает Мизулина, вчера ей написало «невероятное количество возмущенных людей» и она «не могла не отреагировать». Главный вопрос главы Лиги безопасного интернета к Ивлеевой: зачем такое публиковать? Мол, хотите проводить так время — пожалуйста, но показывать всей стране не нужно, особенно «учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас живем».



— Для этих блогеров это может плохо закончиться в том числе с точки зрения физического здоровья. Если наши солдаты захотят с ними поговорить.

Не смогли обойтись и без вопросов про сериал «Слово пацана». Екатерина Мизулина замечает, что у него, вообще-то, ограничение 18+, так что, по идее, вопросов к режиссеру и сценаристам быть не должно, но все понимают, что «Слово пацана» «весь 5–9-й класс посмотрел». По ее мнению, шумиха вокруг сериала сильно преувеличена. Ситуация с драками и насилием в принципе тяжелая, но дело здесь вряд ли в Жоре Крыжовникове.



— Как это повлияет на школьников, я не знаю. Какие последствия будут… потому что сейчас любой инцидент, который в стране происходит с участием подростков, — везде приписывают сериал. С другой стороны, разные вирусы и тренды могут в какой-то момент стать игрой, которую остановить невозможно. Как все мы в ноябре бегали по торговым центрам и ловили пауков (речь о ЧВК «Редан». — Прим. ред.), тоже прошу помнить.

На сериал «Слово пацана», по ее мнению, следует посмотреть с точки зрения государственных приоритетов. С одной стороны — да, кино показывает историю страны, прошлое, которое не выкинешь. С другой — по мнению Екатерины Мизулиной — лучше снимать и поддерживать «хорошие идеи» и картины о чем-то более светлом, чем казанские группировки и преступность.



Один из студентов факультета рекламы задает вопрос об авторских правах: Дмитрий Медведев призывает смотреть пиратский контент в качестве ответа на санкции, правильно это или все-таки не очень? Екатерина Мизулина в ответ подчеркивает, что рост числа «пираток» связан с поведением западных партнеров, которые ушли и оставили россиян без контента.

— Мне кажется, в ситуации такого их поведения это совершенно правильная позиция. Надо сделать бесплатный доступ к мировому кино. Это наш симметричный ответ. Я бы вообще предложила сделать российскую платформу, онлайн-кинотеатр, куда бы это всё выложили и весь мир заходил и смотрел бесплатно.



Зал отвечает аплодисментами.

На вопрос о блогерах, которых она смотрит, Екатерина Мизулина ответила, что декабрь — месяц тяжелый, поэтому она «иногда открывает TikTok, просто чтобы вирусняк забавный посмотреть». Но есть в социальных сетях, помимо веселых тиктоков, и контент довольно опасный, в том числе и для самих блогеров. Так глава Лиги безопасного интернета подвела к инфоцыганам и уклонистам от налогов, на которых госслужбы обратили внимание только в прошлом году.



— Они получают такие же доходы, они ничем не отличаются ни от аптек, ни от магазинов, ни от ресторанов, ни от большого завода. Но тем не менее почему-то сами лично для себя сделали какие-то изъятия, создали целую систему для того, чтобы платить налоги по пониженной ставке за всевозможные марафоны желаний. Многие из них еще добавили, например, лицензию на образовательную деятельность. Тоже большой вопрос, каким образом они ее получили, — подчеркнула она.



Самые опасные инфоцыгане, по мнению Мизулиной, — мошенники, которые наживаются на серьезных заболеваниях клиентов и обещают вылечить на курсах и марафонах всё, вплоть до онкологии. «И это реальный кейс — есть такая барышня, которая предлагает лечение паразитов с помощью скипидара. И ответственности за это никакой нет, а последствия для здоровья могут быть очень тяжелыми, вплоть до летального исхода. Мне кажется, как минимум, в отношении тех, кто вот этим, ну, так сказать, медицинской темой занимается, очень важно срочно что-то сделать», — считает она.

Как позже рассказала Мизулина в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», в Сети также много расчлененки и насильственного контента, который ей наиболее противен и с которым надо бороться. «И при этом надо понимать, что такое треш-контент. Есть блогеры, которые запихивают себе табуретку в одно место. Это, конечно, неприятно. Могу показать, хотите?» — предложила она, но не показала.



Екатерина Мизулина призналась, что сама старается себя от такого рода жестокостей ограничивать: ролики с треш-контентом и насилием обычно отсматривают специалисты.

Зато есть и те блогеры и музыканты, которые главу Лиги безопасного интернета порадовали. «Это те, кто сами отказались от каких-то нехороших тем в творчестве и любой блогерской деятельности. Дай бог, чтобы таких было больше», — заключила она.

Всего на неформальную пресс-конференцию отвели чуть больше часа. Дальше — фотосессия со всеми желающими. «Не спрашивайте «Можно?», сразу начинайте записывать кружочки, передавать приветы», — организовывает студентов Мизулина.



Очередь к ней выстроилась чуть ли не от входа в аудиторию. По настрою — неоднородная. Бóльшая часть студентов к мероприятию относится, скорее, иронически: посмеивается и выбирает позы из мемов, в которых будет красоваться на сцене рядом с Мизулиной. Еще часть — серьезно обсуждает, как Мизулину уважают и хотят быть на нее похожими. — Я считаю, что благодаря Мизулиной Интернет и вся Россия становятся чище. И молодежь наша остается нравственной, а не как на Западе, — гордо говорит одна из студенток политфака.

Развлекать очередь подоспела блогерша Лилия Абрамова (Татарка FM) в комплекте с оператором и звуковиком. Она интересуется, поддерживают ли студенты то, что музыкантов и блогеров, которые «популяризируют наркотики, аморальный образ жизни и буквально растлевают подростков», запрещают. И сильно удивляется, когда бóльшая часть уставших респондентов отвечают «Нет».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В Библии написано: не сотвори себе кумира. Правильно делают, что запрещают, — этот ответ одного из студентов Абрамову уже обрадовал.



Афтепати с фотосессией занимает больше двух часов. Напоминает, скорее, фан-встречу: фото, приветы маме, папе, однокурсникам. Стоит отдать Екатерине Мизулиной должное — она отработала всю очередь, верно дождалась последнего студента и только потом ушла. Всем улыбалась и в коротких беседах между вспышками телефонов была со студентами на ты.

Примечательным на встрече было и музыкальное сопровождение. Начали с Шамана, почти все композиции которого очередь слушала подряд, закончили — группой «Кино». В том числе и песней «Перемен».



Кира Черных, «Фонтанка.ру»

