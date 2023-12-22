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    «Блогеры, которые запихивают себе табуретку в одно место». Мизулина рассказала, кого особенно недолюбливает, а кого — простила

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    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 22 декабря провела встречу со студентами СПбГУ, где рассказала, что особенно неприятны ей из блогеров авторы треш-контента.

    Отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки», кто из блогеров и реперов, в отношении которых она инициировала проверки, ей наиболее противен, Екатерина Мизулина подчеркнула, что в Сети много расчлененки и насильственного контента, с которым надо бороться. «Это, конечно, самая крайняя степень», — подчеркнула она.

    «И при этом надо понимать, что такое треш-контент. Есть блогеры, которые запихивают себе табуретку в одно место. Это, конечно, неприятно. Могу показать, хотите?» — предложила она, но не показала.

    Екатерина Мизулина призналась, что сама старается себя от такого рода жестокостей ограничивать: ролики с треш-контентом и насилием обычно отсматривают специалисты.

    Однако есть и те блогеры и музыканты, которые главу Лиги безопасного интернета порадовали. «Это те, кто сами отказались от каких-то нехороших тем в творчестве и любой блогерской деятельности. Дай бог, чтобы таких было больше», — заключила она.

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