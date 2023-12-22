«Блогеры, которые запихивают себе табуретку в одно место». Мизулина рассказала, кого особенно недолюбливает, а кого — простила

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 22 декабря провела встречу со студентами СПбГУ, где рассказала, что особенно неприятны ей из блогеров авторы треш-контента.



Отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки», кто из блогеров и реперов, в отношении которых она инициировала проверки, ей наиболее противен, Екатерина Мизулина подчеркнула, что в Сети много расчлененки и насильственного контента, с которым надо бороться. «Это, конечно, самая крайняя степень», — подчеркнула она.