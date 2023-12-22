На новогодних каникулах в Петербурге будут работать 36 травмпунктов, а поликлиники усилят дежурство

Медицинский сектор Петербурга готовится к предстоящим новогодним праздникам. Все долгие выходные в городе будут работать три десятка травмпунктов и полтысячи бригад скорой помощи.
В течение новогодних праздников во всех поликлиниках и поликлинических пунктах Петербурга — 112 взрослых и 82 детских — работа персонала будет организована по специальному графику и усиленным дежурным составом, сообщает 22 декабря пресс-служба городской администрации. Ежедневно будут работать более тысячи участковых врачей. В составе районных поликлиник будут работать 36 травмпунктов.
Для экстренной помощи, по плану, в Петербурге будут дежурить 502 бригады скорой помощи, включая 35 реанимационных бригад, со всем необходимым запасом лекарств, кислорода и средств индивидуальной защиты. Персоналом бригады обеспечены, отмечают в администрации. В свою очередь, приемные отделения стационаров готовы к оказанию экстренной медицинской помощи.
Ранее в комитете по здравоохранению Петербурга сообщали о росте госпитализаций с гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Под медицинским наблюдением находятся более 44 тысяч пациентов. Для пациентов с ковидом и пневмониями в петербургских стационарах развернули 2 799 коек, из которых на 20 декабря свободны были 15%. А Роспотребнадзор вновь ввел в Петербурге масочный режим для медицинских учреждений и массовых мероприятий.