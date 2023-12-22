На новогодних каникулах в Петербурге будут работать 36 травмпунктов, а поликлиники усилят дежурство

Медицинский сектор Петербурга готовится к предстоящим новогодним праздникам. Все долгие выходные в городе будут работать три десятка травмпунктов и полтысячи бригад скорой помощи.



В течение новогодних праздников во всех поликлиниках и поликлинических пунктах Петербурга — 112 взрослых и 82 детских — работа персонала будет организована по специальному графику и усиленным дежурным составом, сообщает 22 декабря пресс-служба городской администрации. Ежедневно будут работать более тысячи участковых врачей. В составе районных поликлиник будут работать 36 травмпунктов.