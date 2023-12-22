«Яндекс Музыка»: у сервиса нет прав на «Голубую луну»

«Яндекс Музыка» прокомментировала 22 декабря «Фонтанке» исчезновение песни Бориса Моисеева «Голубая луна». По словам пресс-службы стримингового сервиса, композиция никуда не исчезала, так как она изначально не была загружена правообладателем.



Часть каталога Бориса Моисеева, включая трек «Голубая луна», не была загружена правообладателем на платформу, поэтому с 2020 года у «Яндекс Музыки» нет прав на размещение этого контента, — заявили в пресс-службе.

Добавим, что, согласно реестру правообладателей, правами на песню владеют бывший продюсер Моисеева Кимол Брейтбург (автор музыки) и Николай Харковец, он же Николай Трубач (автор текста), исполнявший песню совместно с Моисеевым.