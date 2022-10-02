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    В Москве хоронят Бориса Моисеева. Пришли Басков и Пенкин с цветами

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    Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. На кадрах с церемонии коллеги певца — Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Пенкин, Лолита Милявская.

    Как пишет MSK1 2 октября, на Троекуровское кладбище, кроме знаменитостей, идут и обычные люди, поклонники творчества Бориса Моисеева.

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    Многие несут траурные венки и цветы.

    Борис Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. После инсульта он прекратил концертную деятельность и нуждался в помощи.

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