В Москве хоронят Бориса Моисеева. Пришли Басков и Пенкин с цветами

Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. На кадрах с церемонии коллеги певца — Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Пенкин, Лолита Милявская.
Как пишет MSK1 2 октября, на Троекуровское кладбище, кроме знаменитостей, идут и обычные люди, поклонники творчества Бориса Моисеева.
Многие несут траурные венки и цветы.
Борис Моисеев скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. После инсульта он прекратил концертную деятельность и нуждался в помощи.