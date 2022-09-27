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    Бориса Моисеева обнаружил директор. Подробности смерти артиста

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    Борис Моисеев скончался в своей московской квартире. Тело днем 26 сентября обнаружил его друг и арт-директор Сергей Горох.

    Как обычно днем Горох пришел в апартаменты для того, чтобы проведать своего друга и коллегу, сообщает StarHit. Он увидел Моисеева уже лежащим на полу, вызвал медиков и пытался помочь. Однако приехавшие врачи скорой лишь констатировали смерть.

    Причины смерти Бориса Моисеева еще предстоит установить. Известно, что после инсульта певец прекратил концертную деятельность и нуждался в помощи.

    Ранее стало известно о том, что Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет.

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