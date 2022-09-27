Бориса Моисеева обнаружил директор. Подробности смерти артиста

Борис Моисеев скончался в своей московской квартире. Тело днем 26 сентября обнаружил его друг и арт-директор Сергей Горох.



Как обычно днем Горох пришел в апартаменты для того, чтобы проведать своего друга и коллегу, сообщает StarHit. Он увидел Моисеева уже лежащим на полу, вызвал медиков и пытался помочь. Однако приехавшие врачи скорой лишь констатировали смерть.

Причины смерти Бориса Моисеева еще предстоит установить. Известно, что после инсульта певец прекратил концертную деятельность и нуждался в помощи.