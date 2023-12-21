ТАСС: карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии

В Австрии владельцы карт UnionPay Газпромбанка не могут совершать операции в терминалах и банкоматах. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает ТАСС.



По картам UnionPay Газпромбанка в настоящее время нельзя совершать операции в банкоматах основных австрийских банков, а также карты не работают в терминалах. При попытке провести операцию банкоматы предупреждают, что карты недействительны на территории страны.



В австрийских банках запросы агентства переадресовали в Национальный банк республики, однако там комментировать ситуацию не стали.

