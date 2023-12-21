    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    738мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.71eur100.51

    ТАСС: карты UnionPay Газпромбанка перестали работать в Австрии

    311
    4 комментария

    В Австрии владельцы карт UnionPay Газпромбанка не могут совершать операции в терминалах и банкоматах. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает ТАСС.

    По картам UnionPay Газпромбанка в настоящее время нельзя совершать операции в банкоматах основных австрийских банков, а также карты не работают в терминалах. При попытке провести операцию банкоматы предупреждают, что карты недействительны на территории страны.


    В австрийских банках запросы агентства переадресовали в Национальный банк республики, однако там комментировать ситуацию не стали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГазпромбанкUnionPayАвстрия
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close