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    «Не выбрасывай салаты в унитаз, не будь чушпаном». Водоканал по-пацански попросил петербуржцев не смывать еду в унитаз

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    Водоканал Петербурга решил предостеречь жителей города от смывания еды с новогоднего стола в унитаз. В этом году – по-пацански.

    Ролик в стилистике сериала «Слово пацана» выложили в телеграм-канале 21 декабря с подписью «Есть закон выше, чем пацанский». На видео молодой человек, смыв в туалете оливье, выходит из кабинки, где его уже поджидают «пацаны» – сотрудники «Водоканала».

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Затем идет диалог под заглавную песню сериала «Пыяла» группы АИГЕЛ:

    – Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем, как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами, – звучит фраза главного героя сериала.

    – А это смыть можно? – спрашивает провинившийся, показывая яйцо.

    – Нет, скорлупе там делать нечего, – тоже цитата из сериала.

    Завершается авторская версия «Слова пацана» от петербургского Водоканала настоятельной просьбой.

    «Петербуржцы! Не смывайте салаты и прочие блюда новогоднего стола в канализацию. Это повышает риск засоров на сетях».

    Напомним, в прошлые новогодние праздники жители Петербурга чаще всего выбрасывали в унитаз гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор, а некоторые умудрялись отправить в путешествие по трубе елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

    К слову, сегодня, 21 декабря, вышла последняя серия «Слова пацана». Режиссер ее переснял после того, как резко возросла популярность сериала. «Фонтанка» сравнила вышедшую серию с первым вариантом (осторожно, спойлеры!).

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