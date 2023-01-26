Водоканал рассказал, как петербуржцы смывали Новый год в унитаз

Самыми ленивыми в новогодние праздники были жители Петроградского, Центрального и Выборгского районов Петербурга. Им настолько было тяжко выходить на улицу, что всё — от елочной мишуры до бытового мусора — они бросали в канализацию.



Как сообщает 26 января пресс-служба ГУП «Водоканал», количество засоров, которые были вызваны посторонними предметами, за первые восемь дней нового года составили 31 % от общего числа. В общем, как и год назад.



Каждый третий засор — выброшенные в унитаз гигиенические салфетки, кошачий наполнитель, бытовой мусор. Но некоторые оригиналы умудрялись отправить в недолгое путешествие по трубе елочные игрушки, мишуру, ветки елки и даже салаты.

