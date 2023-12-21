Более 10 млн взыскали с петербуржца за особо жестокую расправу над семьёй. Искать деньги он будет из колонии

Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор мужчине, которого присяжные признали виновным в убийстве двух человек и с особой жестокость. В зарослях Южно-Приморского парка Максим Якубов прятал тело дочери, а через несколько месяцев — жены.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 декабря Якубову назначили 19, 5 года в колонии строго режима. Столько же для обвиняемого, которого присяжные сочли не заслуживающим снисхождения, просила прокуратура.



В качестве компенсации морального вреда Якубов должен выплатить матери и бабушке убитых 10 миллионов рублей. Кроме того, его обязали возместить без малого 85 тысяч, потраченных на погребение.

