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    Более 10 млн взыскали с петербуржца за особо жестокую расправу над семьёй. Искать деньги он будет из колонии

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    Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор мужчине, которого присяжные признали виновным в убийстве двух человек и с особой жестокость. В зарослях Южно-Приморского парка Максим Якубов прятал тело дочери, а через несколько месяцев — жены.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 декабря Якубову назначили 19, 5 года в колонии строго режима. Столько же для обвиняемого, которого присяжные сочли не заслуживающим снисхождения, просила прокуратура.

    В качестве компенсации морального вреда Якубов должен выплатить матери и бабушке убитых 10 миллионов рублей. Кроме того, его обязали возместить без малого 85 тысяч, потраченных на погребение.

    Детские кости в Южно-Приморском парке были найдены в марте 2021 года. Тогда эксперты выяснили, что это останки девочки чуть старше года. Годом позже станет известно, что это рождённая в Москве дочь Якубова и его 22-летней жены. Тогда 27-летний мужчина показывал место в том же парке, где прятал уже второе тело.

    Следствие установило, что девочка была убита в квартире на проспекте Кузнецова в октябре 2020 года. Якубов избивал и резал жену, услышал детский крик и, согласно материалам, швырнул ребёнка головой на кафель, после перенёс обеих в ванну, уложил девочку на грудь матери и минимум трижды ударил кулаком по голове.

    В суде мужчина убийство дочери отрицал, признав только расправу над женой.

    О смерти девочки родители промолчали: в известность не поставили ни полицию, ни родню.

    В феврале 2021 года была убита женщина. Суд установил, что Якубов задушил её в комнате, перенёс в ванну и продержал около двух минут под водой — для надёжности.

    Мать девушки рассказывала присяжным, что, приехав в Петербург на поиски дочери и внучки, встречалась с бывшим зятем. Он вытирал женщине слёзы и говорил, что жена ушла к другому.

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