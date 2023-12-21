Льготный лизинг беспилотников стартует в 2024 году: правительство выделило 2,5 млрд рублей

Правительство запустит программу льготного лизинга российских гражданских беспилотников в 2024 году. На эти цели из бюджета кабмина заложено 2,5 млрд рублей, говорится в распоряжении от 21 декабря.
Уточняется, что бюджетные инвестиции будут направлены в «Государственную транспортную лизинговую компанию» (АО «ГТЛК»), которая планирует привлечь для старта программы еще 600 млн рублей.
Ставка лизинга составит от 3,% до 8,5% в зависимости от выбранных типов БПЛА. Договор можно будет заключить от трех до пяти лет, аванс от компаний-лизингополучателей не потребуется.
В декабре 2022 года президент РФ поручил правительству принять меры по стимулированию спроса на беспилотники отечественного производства, в том числе за счет льготного лизинга.
Ранее стало известно, что более 30 российских аэропортов получат средства обнаружения и противодействия беспилотникам. На данный момент запрет на использование БПЛА ввели 68 регионов. Среди них — Санкт-Петербург, Ленобласть и Москва.