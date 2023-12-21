Будто ешь бутерброды с бисером. Сравниваем обычную и структурированную икру

Две банки икры: справа — структурированная, слева — обычная Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





Бутерброды с красной икрой ассоциируются с Новым годом настолько же прочно, как, например, мандарины или шампанское. Многие покупают этот деликатес всего раз в году — на праздник. Увы, но сейчас как никогда велик риск купить «обманку» вместо икры. Она хорошо замаскирована под настоящую и даже в какой-то степени сама является ею. Речь идет о структурированной икре — продукте, который сейчас можно найти на прилавках вместе с обычной лососевой. Чем она отличается от икры лосося и стоит ли ее покупать? Тестируем на себе.



Что за структурированная икра? Структурированная икра — это продукт, который изготавливается из «икорной массы», то есть некондиции. Поврежденные и мелкие икринки тщательно смешиваются друг с другом, а затем — со вкусовыми и консервационными добавками. После этого из получившейся массы лепят шарики с оболочкой. Получается что-то вроде обычной икры. По крайней мере, по структуре они действительно похожи. Отличить их друг от друга непросто ни по вкусу, ни по запаху. Имитированной ее нельзя назвать — в имитации используется рыбный бульон и желатин. Но и полноценной икрой ее нельзя считать. Производители пишут, что это «икорный продукт», что не является ложью: всё-таки она действительно там есть, в ее основе не бульон, а всеми любимый деликатес. Да и стоит она дороже имитированной, но дешевле обычной.

Россельхознадзор, который отслеживает продажу рыбной продукции в магазинах, уже разъяснил, что в действительности структурированная икра является не икрой, а «икорным рыбным изделием», что зачастую не указано на упаковке. Кроме того, в нарушение законодательства слово «структурированная», как правило, напечатано гораздо менее заметным шрифтом, чем «икра». — Россельхознадзор призывает граждан обращать особое внимание на маркировку продукции, особенно на наименование и состав, и не позволять недобросовестным производителям, называющим икрой икорное рыбное изделие, содержащее неизвестное количество пищевых добавок, вводить себя в заблуждение! — говорится в разъяснении.

Структурированная икра сейчас продается практически во всех крупных торговых сетях. Как правило, цена на нее в полтора-два раза ниже, чем на натуральную лососевую. Причем в отдельных случаях на ценниках даже нет упоминания, что дешевый продукт — это структурированная икра или икорный продукт.

Баночки до степени смешения похожи друг на друга: зеленый цвет, красные и золотые полоски, даже слово «икра» — по диагонали. Но только на одной банке мелкими английскими буквами написано russian caviar product (в переводе — российская икорная продукция). Будем честны, английский язык могут знать далеко не все покупатели. Для кого-то такая надпись наверняка станет этаким «знаком качества».

Тестируем икру на вкус Внешне структурированная икра очень похожа на обычную, даже немного крупнее. На запах тоже большой разницы нет.

Так выглядит обычная зернистая икра Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





А так — структурированная. На первый взгляд отличить одно от другого сложно Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





«Икорный продукт» выглядит солидно — икринки крупные, жидкости в банке не очень много.

Выглядит структурированная икра красиво — даже посолиднее, чем обычная Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





А вот проверка кипятком сразу показала, что есть что. Натуральная икра начала быстро сворачиваться, вода помутнела быстро. А вот в структурированной сворачиваться было нечему. На воде лишь появилась масляная пленка.

Проверить икру можно с помощью кипятка. Если в нем начнет сворачиваться белок — то это настоящая икра. Если нет — то к ней есть вопросы Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





От структурированной икры на воде лишь появилась масляная пленка Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





А вот натуральная начала сворачиваться сразу же, как только ее опустили в кипяток Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





Настала пора дегустировать бутерброды. Структурированная икра, как и ожидалось, на вкус сильно отличается от натуральной. Вкусовые добавки делают свое дело — бутерброд с икорным продуктом больше напоминает какие-то рыбные сухарики или чипсы. Специфичного икорного вкуса нет, зато есть ощущение, будто бы ешь сильно соленую рыбу.

Справа — бутерброд с натуральной икрой, слева — со структурированной Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





Натуральная икра легко лопается во рту, а вот структурированная, скорее, давится. Она очень плотная. Складывалось ощущение, как будто ешь бутерброд с бисером.

Для неискушенного человека разницы не будет никакой, но по вкусу структурированная икра совсем не похожа на настоящую Фото: Даниил Конин / «ИрСити» Поделиться Поделиться





Вердикт — экономия того не стоит. Наверное, для неискушенного человека, который покупает красную икру раз в пятилетку, разницы не будет никакой, но для меня выбор был очевидным. От икры на новогоднем столе хочется получить максимальное удовольствие. Есть плотные шарики с рыбным вкусом вместо привычного деликатеса на праздник не очень хочется.

Как выбрать икру? Продавать заменитель икры под видом структурированной законом не запрещено. Как рассказали нам в региональном управлении Роспотребнадзора, нет ничего противозаконного и в том, что упаковки товаров похожи друг на друга до степени смешения. Главное — чтобы на упаковке было указано, что это икра структурированная или имитация икры.

Фото: Городские порталы Поделиться Поделиться





Роспотребнадзор дает несколько советов для покупателей. Во-первых, перед приобретением продукта нужно внимательно посмотреть на банку, потрясти ее. Содержимое не должно булькать, а банка не должна проминаться или быть вздутой. Кроме того, на ней должна быть выбита дата изготовления изнутри.

Затем следует изучить этикетку. Состав хорошей икры не должен быть богатым: икра с указанием рыбы, из которой она изъята, соль и пара-тройка консервантов, среди которых не должно быть пищевой добавки Е-239 (уротропина). Он при разложении выделяет ядовитые токсические вещества.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные также имеют ядро, лопаются при слабом нажатии.

А чтобы не купить что-то совсем уж вредное, прочтите новость про плохую икру по версии Роскачества.