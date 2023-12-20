СМИ узнали, кто может пойти в президенты от КПРФ вместо Зюганова

Депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитона назвали в СМИ и Telegram-каналах кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. Он якобы может заменить на этом направлении Геннадия Зюганова. Сам потенциальный кандидат ответил уклончиво.

Как пишет РБК вечером в среду, 20 декабря, на вопрос о том, действительно ли ЦК компартии поддержал его кандидатуру в качестве кандидата в президенты, Харитонов сказал лишь, что «был разговор». И добавил, что кандидатов было много, фамилии назывались разные, и разговор вообще перенесли на пленум. «Я опережать события не могу, это было бы некорректно», — резюмировал депутат.