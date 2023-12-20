СМИ узнали, кто может пойти в президенты от КПРФ вместо Зюганова

Депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитона назвали в СМИ и Telegram-каналах кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. Он якобы может заменить на этом направлении Геннадия Зюганова. Сам потенциальный кандидат ответил уклончиво.
Как пишет РБК вечером в среду, 20 декабря, на вопрос о том, действительно ли ЦК компартии поддержал его кандидатуру в качестве кандидата в президенты, Харитонов сказал лишь, что «был разговор». И добавил, что кандидатов было много, фамилии назывались разные, и разговор вообще перенесли на пленум. «Я опережать события не могу, это было бы некорректно», — резюмировал депутат.
При этом источники РБК сообщают, что в КПРФ поддержали выдвижение Харитонова на президентские выборы. А «Ведомости» пишут, что президиум ЦК КПРФ «обсудил» выдвижение Харитонова. Такой вариант описывали еще 12 декабря. Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко не стал говорить изданию, обсуждалась ли фамилия Харитонова.
Источник «Ведомостей» утверждает, что якобы существовали предварительные договоренности о том, что на выборы президента пойдет Зюганов, но он «смог переиграть» решение.
Харитонов может заменить Зюганова не в первый раз. В 2004 году он уже баллотировался и набрал
«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии, — сообщил источник РИА Новости. — Официально имя станет известно в субботу», — заявил собеседник информагентства.
В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. Съезд партии ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого.
Выборы президента России пройдут 14 марта 2024 года.