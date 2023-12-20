    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    744мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.41eur99.05

    СМИ узнали, кто может пойти в президенты от КПРФ вместо Зюганова

    1912
    22 комментария

    Депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитона назвали в СМИ и Telegram-каналах кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. Он якобы может заменить на этом направлении Геннадия Зюганова. Сам потенциальный кандидат ответил уклончиво.

    Как пишет РБК вечером в среду, 20 декабря, на вопрос о том, действительно ли ЦК компартии поддержал его кандидатуру в качестве кандидата в президенты, Харитонов сказал лишь, что «был разговор». И добавил, что кандидатов было много, фамилии назывались разные, и разговор вообще перенесли на пленум. «Я опережать события не могу, это было бы некорректно», — резюмировал депутат.

    При этом источники РБК сообщают, что в КПРФ поддержали выдвижение Харитонова на президентские выборы. А «Ведомости» пишут, что президиум ЦК КПРФ «обсудил» выдвижение Харитонова. Такой вариант описывали еще 12 декабря. Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко не стал говорить изданию, обсуждалась ли фамилия Харитонова.

    Источник «Ведомостей» утверждает, что якобы существовали предварительные договоренности о том, что на выборы президента пойдет Зюганов, но он «смог переиграть» решение.

    Харитонов может заменить Зюганова не в первый раз. В 2004 году он уже баллотировался и набрал 13,69% против 71,31% у Владимира Путина. Самому Харитонову 75 лет, депутат Госдумы всех созывов, Герой Труда.

    «Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии, — сообщил источник РИА Новости. — Официально имя станет известно в субботу», — заявил собеседник информагентства.

    В понедельник, 18 декабря, действующий глава государства Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. Президент решил выступать в качестве самовыдвиженца. Съезд партии ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого.

    Выборы президента России пройдут 14 марта 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КПРФВыборы президента РоссииГеннадий ЗюгановНиколай Харитонов
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    Гость21 Дек 2023 в 00:17
    А как же грудинин ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close