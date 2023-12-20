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    «Уверенные в своей безнаказанности». Жительница Тюмени пожаловалась на банду подростков

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    Жительница Тюмени Марина пожаловалась на банду подростков с Олимпийской улицы. Они, по ее словам, терроризируют жителей дома: кричат, блюют в подъезде и ведут себя неадекватно по отношению к окружающим. Женщина утверждает, что много раз обращалась в полицию, но на ее жалобы не реагировали. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает местное издание 72.RU.

    «В ее квартире [соседки] собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20 плюс. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь», — рассказала Марина.

    Тюменка отметила, однажды подростки избили соседа и поцарапали несколько автомобилей. Недавно жители поймали дебоширов и вызвали полицию, но никто не приехал. «Но так никто и не приехал. Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе», — подытожила она.

    В УМВД по Тюменской области рассказали, что сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, установлены личности несовершеннолетних. «Проводится проверка. По ее результатам в отношении их и их законных представителей будут приняты меры», — ответили в пресс-службе ведомства.

    В ноябре издание 72.RU рассказало, что в Тюмени банда подростков нападает на людей, всё крушит и грабит магазины.

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