«Уверенные в своей безнаказанности». Жительница Тюмени пожаловалась на банду подростков

Жительница Тюмени Марина пожаловалась на банду подростков с Олимпийской улицы. Они, по ее словам, терроризируют жителей дома: кричат, блюют в подъезде и ведут себя неадекватно по отношению к окружающим. Женщина утверждает, что много раз обращалась в полицию, но на ее жалобы не реагировали. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает местное издание 72.RU.

«В ее квартире [соседки] собираются дети, подростки и взрослые. Начиная лет с 12 и заканчивая 20 плюс. Собираются толпами по 15–20 человек. Они шумят в неположенное время, плюются на этаже, блюют, орут, матерятся, курят. Выходят из квартиры неадекватные, на ногах еле стоят. Когда двери открывают, на весь коридор вонь», — рассказала Марина.

