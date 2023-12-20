Молокозавод Вадима Сердюкова закроет 11 своих магазинов в Петербурге

Приозерский молочный завод, принадлежащий Вадиму Сердюкову, сыну экс-губернатора Ленобласти, закроет все свои фирменные магазины в Петербурге. Всего у предприятия в Северной столице открыто 11 торговых точек, сообщает 20 декабря «Новый проспект».



«Прикрыть лавочку» молокозавод решил из-за падения продаж. По словам директора ПМЗ Сергея Клешева, свою продукцию в Петербурге им приходится продавать дороже, чем в Ленобласти, из-за более высоких цен на аренду помещений.

В Ленинградской же области, где у предприятия открыты 16 точек, продажа товаров Приозерского молочного завода продолжится. Однако и там фиксируется небольшой спад спроса.