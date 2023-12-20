Молокозавод Вадима Сердюкова закроет 11 своих магазинов в Петербурге

Приозерский молочный завод, принадлежащий Вадиму Сердюкову, сыну экс-губернатора Ленобласти, закроет все свои фирменные магазины в Петербурге. Всего у предприятия в Северной столице открыто 11 торговых точек, сообщает 20 декабря «Новый проспект».
«Прикрыть лавочку» молокозавод решил из-за падения продаж. По словам директора ПМЗ Сергея Клешева, свою продукцию в Петербурге им приходится продавать дороже, чем в Ленобласти, из-за более высоких цен на аренду помещений.
В Ленинградской же области, где у предприятия открыты 16 точек, продажа товаров Приозерского молочного завода продолжится. Однако и там фиксируется небольшой спад спроса.
Клешев отметил, что особенно тяжело стал продаваться козий сыр. Он продолжает лежать на полках даже после значительного снижения цены.
Приозерский молочный завод входит в АО «Племзавод "Красноозерное"». Он занимается производством продукции в Приозерском районе Ленобласти. ПМЗ выпускает молоко, йогурты, сметану, творог из коровьего и козьего молока под брендом «Зеленый берег». Кроме того, магазины предприятия реализуют вареники и котлеты.
В прошлом году выручка АО «Племзавод "Красноозерное"» составила 668,7 млн рублей. Почти 80% акций молокозавода принадлежат Вадиму Сердюкову — сыну Валерия Сердюкова.