Не землетрясение, а реагенты. В метро рассказали, что не так со ступенями «Сенной площади»

На фоне того, что одновременно развалились ступени станции метро «Сенная площадь» и дом на Гороховой, читатели стали грустно шутить о землетрясении. «Фонтанка» узнала, что произошло с подземкой.
Как пояснили «Фонтанке» в «Петербургском метрополитене» 20 декабря, накануне вечером произошло «проседание ступеней лестничного спуска стилобата вестибюля станции».
«По итогам осмотра установлено, что причиной просадки является потеря устойчивости железобетонной плиты вследствие коррозии арматуры в результате длительного воздействия атмосферных осадков и смесей для противогололедной обработки, — уточнили в подземке. — Во избежание угроз травмирования пассажиров вестибюль станции «Сенная площадь» был закрыт на вход и выход. Опасное место ограждено. В настоящее время организованы восстановительные работы. Информация о сроках завершения работ и открытия вестибюля станции будет дана дополнительно».
О закрытии станции стало известно накануне. Ранее о воздействии реагентов на конструкции станций метро уже сообщалось — применительно к «Пионерской», которую пришлось экстренно закрывать на ремонт плит перекрытий, и к «Ладожской», которую увели на капремонт.
Напомним, недалеко от «Сенной площади» в ночь на 21 декабря обрушился флигель дома на Гороховой, 73.