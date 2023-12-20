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    Не землетрясение, а реагенты. В метро рассказали, что не так со ступенями «Сенной площади»

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    На фоне того, что одновременно развалились ступени станции метро «Сенная площадь» и дом на Гороховой, читатели стали грустно шутить о землетрясении. «Фонтанка» узнала, что произошло с подземкой.

    Как пояснили «Фонтанке» в «Петербургском метрополитене» 20 декабря, накануне вечером произошло «проседание ступеней лестничного спуска стилобата вестибюля станции».

    «По итогам осмотра установлено, что причиной просадки является потеря устойчивости железобетонной плиты вследствие коррозии арматуры в результате длительного воздействия атмосферных осадков и смесей для противогололедной обработки, — уточнили в подземке. — Во избежание угроз травмирования пассажиров вестибюль станции «Сенная площадь» был закрыт на вход и выход. Опасное место ограждено. В настоящее время организованы восстановительные работы. Информация о сроках завершения работ и открытия вестибюля станции будет дана дополнительно».

    Автор: Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»


    О закрытии станции стало известно накануне. Ранее о воздействии реагентов на конструкции станций метро уже сообщалось — применительно к «Пионерской», которую пришлось экстренно закрывать на ремонт плит перекрытий, и к «Ладожской», которую увели на капремонт.

    Напомним, недалеко от «Сенной площади» в ночь на 21 декабря обрушился флигель дома на Гороховой, 73.

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