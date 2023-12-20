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    Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолетах

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    Генпрокуратура потребовала от авиакомпаний поменять правила перевозок пассажиров с детьми, чтобы родителя и ребенка больше не рассаживали. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 декабря.

    Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок: об этом будут предупреждать на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний, подчеркнули в ведомстве. Новые меры в Генпрокуратуре назвали «направленными на защиту прав детей». Кроме того, некоторые из компаний разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет летят в разных классах обслуживания.

    Проверка была инициирована после того, как в ведомстве установили, что некоторые авиакомпании рассаживают детей и родителей отдельно — об этом свидетельствовали многочисленные обращения граждан и материалы СМИ.

    Также Генпрокуратура сообщила, что добилось изменений в обслуживании семей с детьми в аэропортах: прибывшим в Иркутск пассажирам с детьми теперь предоставляется комната матери и ребенка, в аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ярославля беременных женщин и родителей с детьми сажают на рейс без очереди.

    В феврале прошлого года глава профильного комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил обсудить с перевозчиками проблему платного выбора мест при регистрации на рейс, потому что из-за такой услуги детей и родителей нередко рассаживают. Тогда представители авиакомпаний подчеркнули, что не готовы отказаться от услуги, которая приносит им до 10% дохода с рейса.

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    АвиаперелетГенпрокуратура
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