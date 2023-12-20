Генпрокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей в самолетах

Генпрокуратура потребовала от авиакомпаний поменять правила перевозок пассажиров с детьми, чтобы родителя и ребенка больше не рассаживали. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 декабря.



Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок: об этом будут предупреждать на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний, подчеркнули в ведомстве. Новые меры в Генпрокуратуре назвали «направленными на защиту прав детей». Кроме того, некоторые из компаний разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет летят в разных классах обслуживания.