Жителю Петербурга просят 19,5 года колонии за двойное убийство. Его жена и дочь погибли с разницей в четыре месяца

Гособвинение просит отправить в колонию строгого режима мужчину, которого присяжные единодушно признали виновным в убийстве двоих и с особой жестокостью. По версии следствия, он утопил жену, простившую ему гибель годовалой дочери.
Как сообщает прокуратура, 19 декабря в горсуде прошли прения по делу Максима Якубова. Гособвинитель просит для него 19 лет и 6 месяцев колонии с последующим ограничением свободы на полтора года.
Приговор будет вынесен на основании вердикта присяжных — единодушного и обвинительного. Согласно материалам, в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова Якубов в разгар семейного скандала швырнул на кафель общего ребёнка. Девочка, которой на тот момент было около года, умерла.
Подсудимый, как уверено обвинение, убедил 22-летнюю жену не обращаться в полицию и через неделю спрятал тело в рюкзак и вынес его в Южно-Приморский парк.
В том же парке позже найдут тело женщины. Следствие установило, что её Якубов задушил и утопил в ванне на проспекте Кузнецова в феврале 2021 года.
Мать погибшей рассказывала суду, что, приехав в Петербург на поиски дочери и внучки, услышала от зятя историю о том, что супруга забрала ребёнка и ушла к другому.
Сам Якубов в процессе отказался от первоначальных признаний и заявил, что дочь не убивал. Присяжные признали его не заслуживающим снисхождения.