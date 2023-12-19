Жителю Петербурга просят 19,5 года колонии за двойное убийство. Его жена и дочь погибли с разницей в четыре месяца

Гособвинение просит отправить в колонию строгого режима мужчину, которого присяжные единодушно признали виновным в убийстве двоих и с особой жестокостью. По версии следствия, он утопил жену, простившую ему гибель годовалой дочери.

Как сообщает прокуратура, 19 декабря в горсуде прошли прения по делу Максима Якубова. Гособвинитель просит для него 19 лет и 6 месяцев колонии с последующим ограничением свободы на полтора года.

Приговор будет вынесен на основании вердикта присяжных — единодушного и обвинительного. Согласно материалам, в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова Якубов в разгар семейного скандала швырнул на кафель общего ребёнка. Девочка, которой на тот момент было около года, умерла.