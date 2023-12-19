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    Рождественская горка на Дворцовой остановила работу из-за сильного ветра

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    Рождественская горка на Дворцовой площади в Петербурге на время приостановила свою работу из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Рождественской ярмарки в социальной сети «ВКонтакте» 19 декабря.

    «Желтый» уровень погодной опасности показывает себя во всей мощи. Во вторник ветер в Петербурге дует с такой силой, что шатает деревья, дорожные знаки, мусорные баки и самих жителей города. Он даже разогнал тучи над городом.

    О том, как город переживает оттепель и штормовой ветер, читайте и смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

    Горка для катания высотой 8 метров появилась на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом. Уберут ее к 25 января 2024 года. Работать для посетителей аттракцион будет до 8 января во время Рождественской ярмарки на Дворцовой площади.

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