Рождественская горка на Дворцовой остановила работу из-за сильного ветра

Рождественская горка на Дворцовой площади в Петербурге на время приостановила свою работу из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба Рождественской ярмарки в социальной сети «ВКонтакте» 19 декабря.



«Желтый» уровень погодной опасности показывает себя во всей мощи. Во вторник ветер в Петербурге дует с такой силой, что шатает деревья, дорожные знаки, мусорные баки и самих жителей города. Он даже разогнал тучи над городом.



О том, как город переживает оттепель и штормовой ветер, читайте и смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

