Было наверху, а теперь — внизу. Показываем полосу препятствий на Васильевском острове

Извечный вопрос «быть или не быть» для петербуржцев теперь не так важен. Актуальнее: «Кровли или тротуары?» Приоритет сместил губернатор Александр Беглов.

Свой выбор пришлось сделать и коммунальщикам на Васильевском острове. Поэтому вот так вечером во вторник, 19 декабря, выглядит тротуар у здания Василеостровского районного суда. Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пешеходам непросто обходить глыбы льда, которые сбили за день с крыши здания. Может, оно и к лучшему — так эти ледовые снаряды никому не свалятся на голову. Теперь главное, чтобы ноги остались целыми.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В пресс-службе городских судов «Фонтанке» пояснили, что работы по очистке кровли действительно велись весь день, однако тротуар перед зданием самому суду не принадлежит.

«Он находится в ведении муниципального образования. Сотрудники суда, в частности завхоз, звонили (в администрацию МО. — Прим. ред.), и ему сказали, что затрудняются ответить, когда они уберут глыбы льда. Но, поскольку у нас в судах работают небезразличные сотрудники, часть льда уже была убрана нашими силами, а именно завхозом Василеостровского районного суда», — отметили в пресс-службе.



В целом ситуация на Васильевском острове пока остается травмоопасной. Некоторые сугробы подтаяли, лужи превратились в наледь, так что лучше смотреть и над головой, и под ноги.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В официальном сообществе Василеостровского района подтверждают, что сейчас все коммунальные службы города заняты очищением кровель, так как они представляют особую опасность для жителей.



«Просим вас обращать внимание на ограничители, которые выставляют коммунальные службы перед тем, как убрать наледь с крыши. Важно не передвигать сигнальные линии и не заходить за них — это вопрос безопасности», — подчеркнули в районной администрации.

