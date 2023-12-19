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    «Пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одном месте»: Мадонна шутит на концерте после комы

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    Певица Мадонна разоткровенничалась на своем концерте в Бруклине и рассказала, как близкая подруга нашла ее без сознания в собственной квартире. В июне во время интенсивной подготовки к туру Celebration Мадонну госпитализировали с бактериальной инфекцией.

    «Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. А моя подруга спасла мне жизнь. Спасибо, Шавон», — обратилась со сцены Мадонна. По ее словам, она не помнит тот вечер. Следующие 48 часов она провела в искусственной коме.

    Узнав о тяжелом состоянии Мадонны, все дети приехали поддержать свою звездную маму. По ее словам, когда она впервые пришла в сознание, она первым делом увидела своих шестерых детей. «Мне, кстати, пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате», — произнесла с иронией поп-королева.

    Летом 2023 года мировые СМИ сообщили о госпитализации Мадонны — ее поместили в отделение интенсивной терапии, где она пробыла несколько дней. Гай Осири, менеджер артистки, сообщил, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция. Даже после выписки исполнительница чувствовала себя плохо и не вставала с постели.

    В связи с ухудшением здоровья пришлось сдвинуть сроки турне, однако 14 октября в арене О2 в Лондоне Мадонна дала свое первое шоу. Окончание гастролей запланировано на 24 апреля в Мехико. За четыре десятилетия у Мадонны накопилось большое количество хитов, с которыми она отправилась с концертами по всему миру.

    Несколько туров подряд Мадонна обходит стороной Россию, но в далеком 2008 году ее концерт проходил на Дворцовой площади в Петербурге, а в 2012-м — в СКК.

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