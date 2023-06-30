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    TMZ: Мадонна после больницы чувствует себя плохо и не встаёт с постели

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    19 комментариев

    Американская певица Мадонна после выписки из больницы чувствует себя плохо и не встает с постели — «инфекция все еще наносит ущерб ее телу», сообщает 29 июня портал TMZ со ссылкой на источники.

    «Нам сказали, что Мадонна все еще слишком больна, чтобы даже встать с постели в своей квартире в Нью-Йорке, где она находится с вечера среды, когда ее выписали из больницы после пребывания в отделении интенсивной терапии», — отмечается в публикации.

    64-летняя Мадонна, по данным издания, попала в больницу после приступа рвоты и потери сознания в субботу, 24 июня, у неё диагностировали бактериальную инфекцию. Она более месяца боролась с лихорадкой, предшествовавшей ее госпитализации, и держала это в секрете. «Она боялась, что обращение за медицинской помощью может поставить под угрозу тур, к которому она так усердно готовилась и публиковала закулисные кадры. Задержка усугубила инфекцию», — отмечает издание.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в связи с ухудшением здоровья певицы, вероятно, придется сдвинуть ее мировое турне.

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    Комментарии 19

    Гость30 Июн 2023 в 10:25
    Она до сих пор "like a virgin"
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