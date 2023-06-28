Певица Madonna была экстренно госпитализирована

Американская поп-исполнительница Madonna была экстренно госпитализирована в отделение интенсивной терапии, где она пробыла несколько дней. Об этом 28 июня сообщил ее менеджер Гай Осири в своем аккаунте.



Осири рассказал, что в минувшую субботу у певицы развилась серьезная бактериальная инфекция. Сейчас ей гораздо лучше, однако поп-дива всё еще находится под наблюдением врачей. Объявленный еще в январе мировой тур из-за этого придется сдвинуть. Изначально планировалось, что он продлится с 15 июля по 1 декабря.