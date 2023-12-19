«Ключи не отдаем». Издательство не пускает следователей к книгам Бориса Акунина

Московское издательство «Захаров», которое почти 30 лет выпускает книги писателя Бориса Акунина (внесён в перечень террористов и экстремистов), не пускает следователей на склад с продукцией. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале 19 декабря.



«Сотрудники СК требуют ключ от склада с тем, чтобы изъять тиражи книг Акунина. Хотя если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов и т. д., нет оснований для их запрета. Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут вскрывать двери. Пусть вскрывают!» — написал представитель издательства.

