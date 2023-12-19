«Ключи не отдаем». Издательство не пускает следователей к книгам Бориса Акунина

Московское издательство «Захаров», которое почти 30 лет выпускает книги писателя Бориса Акунина (внесён в перечень террористов и экстремистов), не пускает следователей на склад с продукцией. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале 19 декабря.
«Сотрудники СК требуют ключ от склада с тем, чтобы изъять тиражи книг Акунина. Хотя если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов и т. д., нет оснований для их запрета. Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут вскрывать двери. Пусть вскрывают!» — написал представитель издательства.
Во вторник в «Захарове» проходят обыски. У сотрудников отняли телефоны, но пустили адвоката.
Накануне Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов. На прошлой неделе издательство АСТ и книжные магазины «Читай-город — Буквоед» уже перестали продавать детективы писателя. Решение объяснили публичными заявлениями автора. Имеется в виду опубликованный разговор Бориса Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом.