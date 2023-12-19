Горячее утро. На внутреннем кольце КАД заметили полыхающий автомобиль без колес

На КАД в Красногвардейском районе Петербурга сегодняшнее утро, 19 декабря, началось с пожара. Пламя полностью охватило один из автомобилей, движение на участке оказалось затруднено.
По данным городского ГУ МЧС, возгорание случилось около 9:33 на 41-километре внутреннего кольца. К моменту прибытия огнеборцев LADA полыхала по всей площади. На месте работали два расчета МЧС. Транспорт съехал на обочину, клубы дыма от транспорта повисли над проезжей частью. Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10:30 проблем с движением на участке уже не было, проезд свободный.
Ранее «Фонтанка» сообщала о пожаре на Школьной улице. Мы показывали пламя, которое вырывалось из окон первого этажа. К приезду пожарных трёхкомнатная квартира горела по всей площади — 60 квадратных метров. Погиб один человек.