38 исков и 60 представлений. Прокуратура обратила внимание на уборку снега в Петербурге

В Петербурге внесено представление вице-губернатору в связи с недостатком необходимого количества техники и рабочей силы для уборки снега. Также говорится о непринятых мерах по увеличению объема необходимого для этого финансирования. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова надзорное ведомство занялось нарушениями в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в зимний период.



В аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина пояснили, что ждут официального документа для ознакомления.

