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    38 исков и 60 представлений. Прокуратура обратила внимание на уборку снега в Петербурге

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    В Петербурге внесено представление вице-губернатору в связи с недостатком необходимого количества техники и рабочей силы для уборки снега. Также говорится о непринятых мерах по увеличению объема необходимого для этого финансирования. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова надзорное ведомство занялось нарушениями в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в зимний период.

    В аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина пояснили, что ждут официального документа для ознакомления.

    В Генпрокуратуре также сообщили, что в Петербурге в суды направили 38 исковых заявлений о возмещении получившим травмы горожанам причиненного ущерба. Из них уже удовлетворили 27 на общую сумму около 4 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении.

    Кроме того, к ответственности привлекли руководителей дорожных предприятий по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Руководители 17 дорожных предприятий получили предостережения.

    Всего прокуроры внесли более 60 представлений руководителям дорожных предприятий, управляющих компаний и объединений собственников жилья.

    В Петербурге ситуацию со снегом ухудшает оттепель. Сегодня в центре города под ледопад попал один из прохожих. В результате полученной травмы мужчина потерял сознание. Переносить его в карету скорой медикам помогали прохожие.

    Первой жертвой падающих сосулек стал 31-летний житель Калининского района, который погиб у магазина ранним утром понедельника.

    Помимо людей, страдает и припаркованный транспорт. Только за последние два дня льдом побило почти десяток автомобилей.

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