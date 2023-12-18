    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    754мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.42eur98.76

    Экономика и санкции

    ЕС смягчил ограничения для европейцев на ввоз автомобилей из России

    2041
    10 комментариев

    Страны Евросоюза в рамках 12-го пакета антироссийских санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей из России, следует из заявления Совета ЕС 18 декабря.

    Как отметили в ведомстве, меры направлены на то, чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории России. Теперь государства — члены ЕС могут разрешить им ввоз автомобилей, если они не предназначены для продажи и используются в личных целях. Касается это и машин с дипломатическими номерами.

    Кроме того, в Брюсселе смягчили ограничения на ввоз предметов личного пользования. В их числе — предметы гигиены и одежда, как уточняется в документе, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как осенью россияне опасались, что их могли раздеть на границах со странами ЕС. Тогда таможенники Литвы заявили, что могут конфисковывать личные вещи въезжающих в страну граждан РФ. Инициативу поддержала и таможня ФРГ: немецкие таможенники подчеркнули, что готовы изымать у россиян не только автомобили, но и смартфоны, ноутбуки и другие предметы личного пользования.

    В сентябре Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Тогда национальные органы стран ЕС призвали прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close