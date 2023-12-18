ЕС смягчил ограничения для европейцев на ввоз автомобилей из России

Страны Евросоюза в рамках 12-го пакета антироссийских санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей из России, следует из заявления Совета ЕС 18 декабря.



Как отметили в ведомстве, меры направлены на то, чтобы облегчить въезд в ЕС гражданам государств Евросоюза, проживающим на территории России. Теперь государства — члены ЕС могут разрешить им ввоз автомобилей, если они не предназначены для продажи и используются в личных целях. Касается это и машин с дипломатическими номерами.

Кроме того, в Брюсселе смягчили ограничения на ввоз предметов личного пользования. В их числе — предметы гигиены и одежда, как уточняется в документе, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».