Защитник «Зенита» Данил Круговой: Цены-то растут, а зарплаты нет

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой высказался о росте цен на продукты, отметив подорожание хлеба. Мнением он поделился с порталом Sports.ru.
По словам 25-летнего футболиста, «все растет в цене». Он заметил, что хлеб «уже стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить». Говоря о росте цен на яйца, игрок «Зенита» сказал, что давно не ел яичницу и в принципе не может сказать, насколько сильно подорожал этот продукт.
Круговой добавил, что футболисты, как и все люди, ощущают рост цен. Цены-то растут, а зарплаты нет, подытожил игрок.
Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.
14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.