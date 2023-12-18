Защитник «Зенита» Данил Круговой: Цены-то растут, а зарплаты нет

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой высказался о росте цен на продукты, отметив подорожание хлеба. Мнением он поделился с порталом Sports.ru.



По словам 25-летнего футболиста, «все растет в цене». Он заметил, что хлеб «уже стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить». Говоря о росте цен на яйца, игрок «Зенита» сказал, что давно не ел яичницу и в принципе не может сказать, насколько сильно подорожал этот продукт.



Круговой добавил, что футболисты, как и все люди, ощущают рост цен. Цены-то растут, а зарплаты нет, подытожил игрок.

