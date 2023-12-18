На Петербург пролили «молоко». Посмотрите, как город тает в тумане

Циклон не только принес в Петербург оттепель со всеми вытекающими, но и накрыл город туманом днем 18 декабря. Плотная дымка наползла как на прибрежные районы, так и на центр.



Видовые камеры Петербурга словно накрыло серым фильтром. В тумане проступают очертания мостов и достопримечательностей и ярко светятся лишь огни фонарей.