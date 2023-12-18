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    #отЛИЧНЫЙпитер

    На Петербург пролили «молоко». Посмотрите, как город тает в тумане

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    Фото: видовая камера «Фонтанки»
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    Циклон не только принес в Петербург оттепель со всеми вытекающими, но и накрыл город туманом днем 18 декабря. Плотная дымка наползла как на прибрежные районы, так и на центр.

    Видовые камеры Петербурга словно накрыло серым фильтром. В тумане проступают очертания мостов и достопримечательностей и ярко светятся лишь огни фонарей.

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    Васильевский остров затуманило уже в обед. Атмосферным видео поделилась читательница «Фонтанки» Надежда (звуковое сопровождение даже придает картине жутковатости).

    читательница «Фонтанки» Надежда

    Ближе к вечеру «молоко» разлилось и в центре города. А Лахта и Финский залив вовсе скрылись в тумане, как за серой стеной.

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    В понедельник, 18 декабря, в Петербурге аномально тепло благодаря циклону. Завтра синоптики ждут в городе еще один — он принесет еще тепло и дождь.

    Фото: видовая камера «Фонтанки»

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