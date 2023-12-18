В стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца сыграл роль «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, заявил 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков также отметил, что правительство РФ и Минсельхоз энергично работают над снижением цен на яйца.

«Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост», — цитирует агентство слова Пескова.