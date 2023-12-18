В стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца сыграл роль «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, заявил 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Песков также отметил, что правительство РФ и Минсельхоз энергично работают над снижением цен на яйца.
«Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост», — цитирует агентство слова Пескова.
Пресс-секретарь президента напомнил о решении установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию в объеме 1,2 млрд штук.
«Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом», — добавил Песков.
Напомним, с начала года яйца в целом по России выросли в цене уже на 46,2%, следует из опубликованных накануне данных Росстата, при общей инфляции за этот период 6,9%.
14 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции подтвердил 40-процентный и более рост цен на курятину и яйца. Глава государства отметил, что спрос на яйца увеличился в связи с ростом доходов, поскольку это доступный белок. Объемы производства, по его словам, не поспели за спросом, а также вовремя не открыли импорт в должном объеме.