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    По году за машину и 12 месяцев бонусом. В Петербурге вынесли приговор привередливому угонщику

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    В Петербурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в угоне машин у граждан, продававших их через интернет.

    Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 18 декабря, подсудимый Михаил Бурба в период с сентября 2019 года по июнь 2020 искал объявления хозяев, желающих избавиться от «Тойоты» или «Лексуса», не прибегая к услугам посредников. По версии следствия, он звонил автовладельцам и во время осмотра салона с помощью оборудования прописывал дополнительный ключ зажигания.

    Угон происходил либо в тот же день, либо на следующий. Таким образом пропали восемь автомобилей. Общая сумма похищенного составила 12 млн рублей.

    «С учетом позиции государственного обвинителя Бурба признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет», — сообщает прокуратура. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

    Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации причиненного ущерба.

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    Комментарии 2

    Гость18 Дек 2023 в 13:00
    Красивый метод угона!
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