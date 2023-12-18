По году за машину и 12 месяцев бонусом. В Петербурге вынесли приговор привередливому угонщику

В Петербурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в угоне машин у граждан, продававших их через интернет.



Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 18 декабря, подсудимый Михаил Бурба в период с сентября 2019 года по июнь 2020 искал объявления хозяев, желающих избавиться от «Тойоты» или «Лексуса», не прибегая к услугам посредников. По версии следствия, он звонил автовладельцам и во время осмотра салона с помощью оборудования прописывал дополнительный ключ зажигания.



Угон происходил либо в тот же день, либо на следующий. Таким образом пропали восемь автомобилей. Общая сумма похищенного составила 12 млн рублей.

