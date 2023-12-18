Специалист расскажет о петербургских аптекарях, врачах и скорой помощи в XIX веке

В начале XIX века врачебным делом в Петербурге занимались в основном иностранцы. Когда человек поступал в Мариинскую больницу (это название она носит с 1828 года), изъясняться с доктором-немцем ему было непросто. В больницах умирал каждый пятый — и потому что многие болезни были тогда смертельными, и потому что захворавшие тянули до последнего с визитом к врачу. Из крупных учебных заведений, где можно было выучиться «на лекаря», действовала лишь только-только открывшаяся Императорская медико-хирургическая академия (ныне Военно-медицинская). Человек с неоконченным медобразованием, но с практическим опытом мог быть фельдшером или подлекарем — у такого можно было и клизму сделать, и зуб вырвать, и постричься.

