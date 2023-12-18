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    Специалист расскажет о петербургских аптекарях, врачах и скорой помощи в XIX веке

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    В 1880-х годах право работать в аптеках получили женщины, а в 1890-х стали открываться станции «для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям». Слушаем 19 декабря лекцию «Врачи и аптекари Петербурга в XIX веке» в лектории Петропавловской крепости. 12+

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    В начале XIX века врачебным делом в Петербурге занимались в основном иностранцы. Когда человек поступал в Мариинскую больницу (это название она носит с 1828 года), изъясняться с доктором-немцем ему было непросто. В больницах умирал каждый пятый — и потому что многие болезни были тогда смертельными, и потому что захворавшие тянули до последнего с визитом к врачу. Из крупных учебных заведений, где можно было выучиться «на лекаря», действовала лишь только-только открывшаяся Императорская медико-хирургическая академия (ныне Военно-медицинская). Человек с неоконченным медобразованием, но с практическим опытом мог быть фельдшером или подлекарем — у такого можно было и клизму сделать, и зуб вырвать, и постричься.

    Аптеки в Петербурге появились прямо на следующий год после основания города, первая была в одном из бастионов Петропавловской крепости. Лекарства готовил сам аптекарь. Но в XIX веке развитие химической и фармпромышленности перестроило работу аптек. О том, как преображалась структура медицинской помощи и становилась больше похожа на современную, расскажет Татьяна Баканова, провизор, знаток истории петербургских аптек и аптечного дела. Встречаемся 19 декабря в лектории Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

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