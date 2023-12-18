Пыталась уйти от «встречки», но занесло. Подробности смертельного ДТП с грузовиком на «Сортавале»

Стали известны подробности смертельной аварии с самосвалом и двумя легковыми автомобилями, случившейся накануне на федеральной трассе «Сортавала». В ней погибла петербурженка и пострадала ее дочь.

ДТП произошло в четыре часа дня на 143-м километре автодороги А-121 «Сортавала», в районе Кузнечного. 41-летняя жительница Петербурга на своем Chevrolet Klan (Lacetti), увидев во время обгона встречный MAN, резко стала перестраиваться обратно и потеряла управление, стало известно «Фонтанке» 18 декабря. «Шевроле» занесло, машина врезалась во встречный отбойник и лоб в лоб столкнулась с МАНом с полуприцепом «тонар» под управлением 50-летнего водителя. Затем произошло касательное ДТП с Volkswagen Golf, за рулем которого был 56-летний гражданин Белоруссии.