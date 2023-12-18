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    Пыталась уйти от «встречки», но занесло. Подробности смертельного ДТП с грузовиком на «Сортавале»

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    6 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Стали известны подробности смертельной аварии с самосвалом и двумя легковыми автомобилями, случившейся накануне на федеральной трассе «Сортавала». В ней погибла петербурженка и пострадала ее дочь.

    ДТП произошло в четыре часа дня на 143-м километре автодороги А-121 «Сортавала», в районе Кузнечного. 41-летняя жительница Петербурга на своем Chevrolet Klan (Lacetti), увидев во время обгона встречный MAN, резко стала перестраиваться обратно и потеряла управление, стало известно «Фонтанке» 18 декабря. «Шевроле» занесло, машина врезалась во встречный отбойник и лоб в лоб столкнулась с МАНом с полуприцепом «тонар» под управлением 50-летнего водителя. Затем произошло касательное ДТП с Volkswagen Golf, за рулем которого был 56-летний гражданин Белоруссии.

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    В результате ДТП женщина-водитель «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте. Ее 12-летняя дочь получила травмы средней тяжести, сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 6

    Гость18 Дек 2023 в 13:38
    Бедная девочка...
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