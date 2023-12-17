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    Фура под Приозерском раздавила легковой автомобиль. Погибла женщина и пострадал подросток

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    1 комментарий

    Грузовик столкнулся с «Шевроле» на трассе «Сортавала» в сторону Петербурга. Водитель легковой машины погибла на месте.

    Как сообщает 47news, машины ехали по встречным направлениям. Столкновение произошло на трассе недалеко от границы Карелии и Ленобласти.

    На место выезжали сотрудники МЧС. Они пытались вытащить женщину из машины, для этого пришлось резать металл. Но спасать ее жизнь было поздно. 41-летняя женщина погибла. В больницу увезли 12-летнюю девочку.

    Данных о водителе MAN пока нет. На месте небольшая пробка. В Приозерске на половину седьмого вечера около ноля грудусов. В Петербурге уже легкий минус, так что все, что таяло днем, начнет замерзать.

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    Комментарии 1

    Гость17 Дек 2023 в 19:36
    Ужас какой.
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