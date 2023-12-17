Фура под Приозерском раздавила легковой автомобиль. Погибла женщина и пострадал подросток

Грузовик столкнулся с «Шевроле» на трассе «Сортавала» в сторону Петербурга. Водитель легковой машины погибла на месте.

Как сообщает 47news, машины ехали по встречным направлениям. Столкновение произошло на трассе недалеко от границы Карелии и Ленобласти.

На место выезжали сотрудники МЧС. Они пытались вытащить женщину из машины, для этого пришлось резать металл. Но спасать ее жизнь было поздно. 41-летняя женщина погибла. В больницу увезли 12-летнюю девочку.

Данных о водителе MAN пока нет. На месте небольшая пробка. В Приозерске на половину седьмого вечера около ноля грудусов. В Петербурге уже легкий минус, так что все, что таяло днем, начнет замерзать.