Силуанов о «Балтике»: «Ни о какой национализации речи не идет»

Российские власти не собираются национализировать завод «Балтика» в Петербурге. Речь идет лишь о временном управлении.
Вероятную судьбу завода, о которой просил президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев, обозначил глава Минфина Антон Силуанов 17 декабря. По его словам, завод передан во временное управление Росимущества по аналогии с теми решениями, «которые принимали недружественные страны» в отношении зарубежных российских активов. «Ни о какой национализации речи не идет», — заверил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
Боллоев ранее обращался к главе Росимущества с предложением национализировать компанию, потому что таким он видит «единственный выход из сложившейся ситуации».
Завод принадлежит датской Carlsberg Group, но она, по словам Боллоева, «не приняла российские предложения о сделке с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов».
16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина о передаче долей датчан Росимуществу во временное управление. Процесс ухода иностранцев с российского рынка обернулся уголовным делом и СИЗО для бывшего и действующего на тот момент директоров. Подробнее — в материале «Фонтанки».
Таймураз Боллоев руководил «Балтикой» с