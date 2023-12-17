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    Силуанов о «Балтике»: «Ни о какой национализации речи не идет»

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    Российские власти не собираются национализировать завод «Балтика» в Петербурге. Речь идет лишь о временном управлении.

    Вероятную судьбу завода, о которой просил президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев, обозначил глава Минфина Антон Силуанов 17 декабря. По его словам, завод передан во временное управление Росимущества по аналогии с теми решениями, «которые принимали недружественные страны» в отношении зарубежных российских активов. «Ни о какой национализации речи не идет», — заверил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

    Боллоев ранее обращался к главе Росимущества с предложением национализировать компанию, потому что таким он видит «единственный выход из сложившейся ситуации».

    Завод принадлежит датской Carlsberg Group, но она, по словам Боллоева, «не приняла российские предложения о сделке с более чем приемлемыми условиями как по части финансовых расчетов, так и по взаимовыгодному использованию брендов».

    16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина о передаче долей датчан Росимуществу во временное управление. Процесс ухода иностранцев с российского рынка обернулся уголовным делом и СИЗО для бывшего и действующего на тот момент директоров. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Таймураз Боллоев руководил «Балтикой» с 1991-го по 2004 год.

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    Комментарии 34

    Dmitry Antonov17 Дек 2023 в 19:29
    Короче говоря, минус ещё одно производство. Ништяк у нас импортозамещение идёт.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 18:41
    Когда-то Балтика делала недурное пиво. Теперь это варево пить невозможно.
    Единственное, что они делают, и что можно пить - это лицензионный Карлсберг.
    +0−0
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