Силуанов о «Балтике»: «Ни о какой национализации речи не идет»

Российские власти не собираются национализировать завод «Балтика» в Петербурге. Речь идет лишь о временном управлении.



Вероятную судьбу завода, о которой просил президент пивоваренной компании Таймураз Боллоев, обозначил глава Минфина Антон Силуанов 17 декабря. По его словам, завод передан во временное управление Росимущества по аналогии с теми решениями, «которые принимали недружественные страны» в отношении зарубежных российских активов. «Ни о какой национализации речи не идет», — заверил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Боллоев ранее обращался к главе Росимущества с предложением национализировать компанию, потому что таким он видит «единственный выход из сложившейся ситуации».