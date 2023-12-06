Глава «Балтики» Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать предприятие. По его мнению, российское государство должно не только управлять, но и владеть компанией. Об этом 6 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Боллоева.

Датская корпорация Carlsberg Group, по словам Боллоева, после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества не приняла российские условия сделки, а также допустила «недружественные и противоправные действия». В частности, передала лицензионные права на использование бренда «Балтика» в 11 странах, преимущественно СНГ, на 20 лет. Поэтому национализация, по мнению президента компании, — это «единственный выход из сложившейся ситуации».

