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    В Лаппеенранте прошел первый митинг против нового закрытия границы

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    117 комментариев

    Русскоязычные из финской Лаппеенранты устроили митинг против закрытия восточной границы страны, пишет Yle. Рядом встали украинцы со своей повесткой.

    Как пишет Yle 17 декабря, на митинг в Лаппеенранте пришло около 60 человек. В основном россияне, держатели двух паспортов. Они говорили про свои семьи и несправедливость решения о закрытии.

    Кирилл Максимов

    Рядом пристроилась украинская демонстрация из 10 человек. Украинцы и примкнувшие к ним финны возлагали вину из-за закрытия границы на Россию, а не на Финляндию.

    Как писала «Фонтанка», ранее в восточной Финляндии и в столице Суоми уже проходили демонстрации из-за закрытия границы с Россией. Приоткрытие ее на два дня выполнило их требования, и теперь они намерены снова привлечь внимание финских властей к своей ситуации. Почему вся граница с Россией снова закрывается — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 117

    Гость17 Дек 2023 в 19:12
    Не нравятся финские порядки?
    Чемодан - вокзал - Россия.
    +0−0
    28095111517 Дек 2023 в 19:10
    Барыги, кушайте сырок, не подавитесь.
    +0−0
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