В Лаппеенранте прошел первый митинг против нового закрытия границы

Русскоязычные из финской Лаппеенранты устроили митинг против закрытия восточной границы страны, пишет Yle. Рядом встали украинцы со своей повесткой.
Как пишет Yle 17 декабря, на митинг в Лаппеенранте пришло около 60 человек. В основном россияне, держатели двух паспортов. Они говорили про свои семьи и несправедливость решения о закрытии.
Кирилл Максимов
Рядом пристроилась украинская демонстрация из 10 человек. Украинцы и примкнувшие к ним финны возлагали вину из-за закрытия границы на Россию, а не на Финляндию.
Как писала «Фонтанка», ранее в восточной Финляндии и в столице Суоми уже проходили демонстрации из-за закрытия границы с Россией. Приоткрытие ее на два дня выполнило их требования, и теперь они намерены снова привлечь внимание финских властей к своей ситуации. Почему вся граница с Россией снова закрывается — читайте в материале «Фонтанки».