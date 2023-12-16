Правительство РФ постановило создать «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково

Правительство России постановило создать «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково, документ опубликован 15 декабря на официальном портале правовых актов. Новой структуре перейдут доли в управляющей компании аэропорта.
Гендиректором новой компании правительство назначило Илью Шабалина, уставный капитал ООО составит 169 млрд рублей, уточняет газета «Ведомости».
Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которое с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу.
Такое решение было принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».