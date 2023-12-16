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    Правительство РФ постановило создать «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково

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    4 комментария

    Правительство России постановило создать «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом Пулково, документ опубликован 15 декабря на официальном портале правовых актов. Новой структуре перейдут доли в управляющей компании аэропорта.

    Гендиректором новой компании правительство назначило Илью Шабалина, уставный капитал ООО составит 169 млрд рублей, уточняет газета «Ведомости».

    Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которое с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу.

    Такое решение было принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».

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    Аэропорт Пулково
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    Комментарии 4

    Denis_5e4cccd08a04e16 Дек 2023 в 01:03
    Сначала я подумал что ВВСС это Владимир Васильевич Супер Стар. Потом только смекнул про воздушные ворота.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 00:59
    холдинг "владимир васильевич стырил сыновьям"
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 00:57
    Значит пропал аэропорт.
    +0−1
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