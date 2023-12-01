Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

Согласно документу, 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которым с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу. Такое решение принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшие в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».

Правительство России создаст ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом Пулково. Это следует из указа президента РФ.

Уставной капитал нового ООО составит 169 млрд рублей. При этом правительство не будет учредителем или участником общества, однако назначит единоличный исполнительный орган и утвердит устав общества.

Судя по документам, участниками холдинга будут 14 компаний с разными долями, самые крупные из которых у «Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд» (25% долей), Ф3 Холдинг ЛЛС (24,99% долей) и ООО «Бизнес-Финанс» (16,79% долей). Однако право распоряжаться голосами иностранных компаний временно перейдет российским — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технолгии-7» и ООО «ВВСС». Это должен предусматривать новый устав.