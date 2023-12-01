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    Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

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    Правительство России создаст ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом Пулково. Это следует из указа президента РФ.

    Согласно документу, 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которым с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу. Такое решение принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшие в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».

    Уставной капитал нового ООО составит 169 млрд рублей. При этом правительство не будет учредителем или участником общества, однако назначит единоличный исполнительный орган и утвердит устав общества.

    Судя по документам, участниками холдинга будут 14 компаний с разными долями, самые крупные из которых у «Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд» (25% долей), Ф3 Холдинг ЛЛС (24,99% долей) и ООО «Бизнес-Финанс» (16,79% долей). Однако право распоряжаться голосами иностранных компаний временно перейдет российским — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технолгии-7» и ООО «ВВСС». Это должен предусматривать новый устав.

    Указ вступил в силу со дня его публикации, то есть 30 ноября.

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    Аэропорт Пулково
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