Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково

Правительство России создаст ООО «Холдинг Воздушные Ворота Северной Столицы» для управления аэропортом Пулково. Это следует из указа президента РФ.
Согласно документу, 100% долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» в уставном капитале ООО «ВВСС», которым с 2010 года управляет Пулково, должно быть передано новому холдингу. Такое решение принято «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшие в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».
Уставной капитал нового ООО составит 169 млрд рублей. При этом правительство не будет учредителем или участником общества, однако назначит единоличный исполнительный орган и утвердит устав общества.
Судя по документам, участниками холдинга будут 14 компаний с разными долями, самые крупные из которых у «Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд» (25% долей), Ф3 Холдинг ЛЛС (24,99% долей) и ООО «Бизнес-Финанс» (16,79% долей). Однако право распоряжаться голосами иностранных компаний временно перейдет российским — ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технолгии-7» и ООО «ВВСС». Это должен предусматривать новый устав.
Указ вступил в силу со дня его публикации, то есть 30 ноября.