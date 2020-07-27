Седьмая степень свободы от чистой прибыли. Оператор аэропорта Пулково отправил на Кипр больше половины годовой выручки

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» опубликовало бухгалтерскую отчетность, согласно которой в прошлом году компания впервые за все время существования выплатила своим учредителям дивиденды. Их размер оказался почти равен чистой прибыли за три предыдущих года.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

Как пояснил один из совладельцев компании, дивиденды за 2019 год выплачивались «вперед», еще до окончания финансового года. Кроме того, в прошлом году компания выплатила дивиденды за 2018 и 2017 годы.

Согласно опубликованному в СПАРК отчету о движении средств, в 2019 году «ВВСС» направило на выплату дивидендов 10,25 млрд рублей. Все они достались зарегистрированному на Кипре владельцу 100% долей в ООО — Thalita Trading Limited.

У владельца 100% долей в ООО «ВВСС», которое с 2010 года в рамках ГЧП управляет петербургским аэропортом Пулково, сложная структура собственников. Как следует из сообщений компании, в состав консорциума «ВВСС» входят «ВТБ Капитал» (25,01%), международный оператор аэропортов Fraport AG (25%), суверенный инвестиционный фонд Катара Qatar Investment Authority (24,99%), а оставшиеся 25% контролирует группа инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), инвестиционной компании Mubadala Investment Company (ОАЭ), других ближневосточных инвесторов, а также фонда Baring Vostok Private Equity Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok).



Дивиденды перечислены впервые с начала управления компанией петербургским аэропортом и инвестиций в 700 млн евро, которые были привлечены «ВВСС» для первой очереди глобального расширения петербургского аэропорта. Срок выплат по тем кредитам — 2024 год.

Выручка предприятия в прошлом году составила 20,97 млрд рублей, чистая прибыль — 6,19 млрд рублей. «Фонтанка» попросила руководство компании прокомментировать эти цифры, однако ответа по существу не пришло: «Информация о дивидендах не подлежит разглашению». В 2018 году чистая прибыль была еще меньше, чем в прошлом, — всего 3,45 млрд рублей. К тому же в 2013–2014 годах во время активной стадии реконструкции и развития у компании возник крупный не покрытый убыток — 15,5 млрд рублей. Затем он стал постепенно сокращаться за счет чистой прибыли и на 31 декабря 2018 года составил 7,48 млрд рублей. В конце 2019 года строчка «1370» (непокрытый убыток) в бухгалтерском балансе компании изменилась до 1,28 млрд рублей — ровно на сумму полученной чистой прибыли, 6,19 млрд рублей, все еще оставшись на весьма солидном уровне. Хотя председатель коллегии адвокатов «ЮрКонсалт Интернешнл» Ерлан Касенов отмечает, что законом не установлена обязанность сначала покрывать убытки прошлых лет и лишь после этого выплачивать дивиденды.



Оставшийся без ответа вопрос «Фонтанки» о дивидендах касался источника возникновения на счетах компании 10,25 млрд рублей, которые в прошлом году были переведены со счетов петербургского ООО «ВВСС» на счета кипрской материнской компании. Но представители компании лишь сочли необходимым отметить, что в 2020 году она не будет выплачивать дивиденды, так как «приоритетом акционеров является сохранение ликвидности компании».

Ситуацию с выплатами дивидендов по просьбе «Фонтанки» прояснили в «ВТБ Капитал» — это крупнейший участник консорциума: «В декабре прошлого года было принято решение об осуществлении выплат акционерам «ВВСС» по итогам 2019 и 2018 гг., когда аэропорт показал очень хорошие финансовые результаты. Ранее выплаты акционерам также были осуществлены по итогам 2017 года. До этого аэропорт находился на стадии реконструкции и развития».

Сумма показателей чистой прибыли за три года действительно оказывается выше выплаченных дивидендов — 11,18 против 10,25 млрд рублей. Выплаты при этом составили 91,7% от всей прибыли за трехлетний период.



То, что выплата дивидендов пришлась именно на декабрь, можно назвать большой удачей для владельцев «ВВСС». Ведь обычно компании принимают решение о выплате дивидендов лишь следующей весной. «По практике делового оборота, как правило, такие решения принимаются на общем годовом собрании участников или акционеров, которое проводится не ранее, чем по истечении двух месяцев по окончании отчетного года», — подтверждает Светлана Гузь, управляющий партнер Legal to Business. Однако по закону участники компании имеют право распределять дивиденды когда хотят.

Очевидно, что, если бы судьба дивидендов за 2019 год решалась не в декабре, а в апреле этого года, решение акционеров могло бы быть совсем другим, и несколько миллиардов рублей не уехали бы из Петербурга на Кипр. Кроме того, именно этой весной российские власти взяли курс на пересмотр соглашений о правилах налогообложения дивидендов, уезжающих в дальние страны. И вместо уплаты 5% от 10,25 млрд рублей владельцы «ВВСС», не успей они вовремя вывести деньги из компании, заплатили бы все 15%.



Еще больше вопросов встало перед компанией этой весной. В своем интервью гендиректор «ВВСС» Леонид Сергеев рассказывал о почти 90%-ном падении пассажиропотока в апреле: «По плану в это время должно было быть 46 тысяч пассажиров. А у нас 2,5–3 тысячи». При этом компания вкладывала очень серьезные деньги в обновление инфраструктуры аэропорта.

Одновременно его компания вела переговоры с городскими властями о судьбе концессионных выплат за этот год (около 1 млрд рублей), а также об отсрочке выплат федеральных налогов на два-три года. С государственным ВТБ было заключено соглашение о беспроцентном кредите на выплату зарплат. Кроме того, «ВВСС» готовило документы на получение федеральной субсидии, которая положена пострадавшим от кризиса компаниям. Вопрос о том, сколько именно попросит аэропорт, в компании оставили без ответа. Но если опираться на цифры потерь трафика, о которых ранее говорил Леонид Сергеев, и на формулу расчета, изложенную в постановлении правительства № 813, можно предположить, что речь пойдет о 200–300 млн рублей за каждый месяц вынужденного ограничения работы. То есть в пределах еще одного миллиарда рублей за весь период падения трафика.



Пулково называют одним из самых дорогих российских аэропортов в европейской части страны с точки зрения тарифов для авиакомпаний. И руководство операционной компании соглашается с этим, отмечая лишь, что готово давать серьезные скидки перевозчикам, которые будут развивать маршрутную сеть аэропорта. Кроме того, в конце прошлого года ФАС отменила регулирование тарифов для Пулково. А последние известия о повышении расценок на обслуживание пассажиров пришло на прошлой неделе. Расценки выросли для московских рейсов сразу на 19,3%, для международных — на 10%. При этом с середины марта в городе практически полностью прекратились рейсы из-за границы, а число внутренних рейсов серьезно сократилось.

В 2019 году воздушная гавань Петербурга обслужила почти 20 млн пассажиров, что на 8,1% превышает результат 2018 года. Еще в январе руководство «ВВСС» прогнозировало на конец 2020 года рост и этого рекордного показателя на 9%. Оптимизма прибавляло введение так называемой «седьмой степени свободы», позволявшей беспрепятственно летать в Петербург иностранным авиакомпаниям. Сейчас же самый крупный партнер Пулково в деле расширения международной маршрутной сети, венгерская компания WizzAir, рассчитывает начать летать из Петербурга не раньше сентября.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

