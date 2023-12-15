Украинский депутат готовился к подрыву заранее, у него дома нашли записку

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат прямо во время заседания, планировал все заранее. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МВД Украины Игоря Клименко. На подготовку указывает записка, которую нашли по месту жительства Батрина.



Депутат от партии «Слуга народа» явился с боеприпасами на заседание сельсовета. Две он швырнул под ноги людям, третья взорвалась под ним. В результате ранения получили 26 человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Батрин же перенес операцию, на данный момент его жизни ничего не угрожает. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте.

