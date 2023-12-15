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    Украинский депутат готовился к подрыву заранее, у него дома нашли записку

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    17 комментариев

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, который взорвал несколько гранат прямо во время заседания, планировал все заранее. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МВД Украины Игоря Клименко. На подготовку указывает записка, которую нашли по месту жительства Батрина.

    Депутат от партии «Слуга народа» явился с боеприпасами на заседание сельсовета. Две он швырнул под ноги людям, третья взорвалась под ним. В результате ранения получили 26 человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Батрин же перенес операцию, на данный момент его жизни ничего не угрожает. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте.

    Поводом для кровавой расправы мог стать конфликт из-за решения поднять зарплату старосте села.

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    Комментарии 17

    Гость15 Дек 2023 в 22:06
    мЫкола, глянь, шо-то ни одного евромайдауна ?? Куды оне уползлЫ ?
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 22:05
    Бегом в йеэс и нату !
    +1−0
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