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    «Беспредел продолжается». Сабадаша снова задержали

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    12 комментариев

    После оглашения приговора по делу «водочного короля» Александра Сабадаша за ним прошли сотрудники ФСБ и снова его задержали. Свою подписку о невыезде он получал в наручниках.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Сабадаша задержали прямо в здании суда после того, как приговором он был отпущен на свободу. Пока приговор не вступил в законную силу, судья оформила осужденным подписки о невыезде. Группа молодых людей в масках и гражданской одежде прошли за осужденными куда-то в конвойные помещения без адвокатов.

    Примерно через 20 минут его привели к судье для оформления подписки уже в наручниках. «Фактическое задержание в 11:30», — отметила адвокат.

    «Фонтанка.ру»

    По словам Сабадаша, также задержаны Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, банкиры «Таврического». Бизнесмен отметил, что пришли за ними из того же 4 отдела. «Все те же на арене», — пояснил он. В чем именно к ним новые претензии, пока непонятно. «Сидеть будут все», — бросил в спину силовиков один из переживающих за Сабадаша.

    Ранее судья Смольнинского районного суда Анжелика Морозова оправдала Сабадаша по двум эпизодам легализации и признала всех троих виновными в мошенничестве. Приговором им было назначено по 7 с половиной лет, но всех освободили, так как они давным-давно в СИЗО и фактически свое уже отсидели.

    Примерно такая же картина была в 2021 году, когда закончился по отбытию предыдущий срок Сабадаша.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 12

    Гость15 Дек 2023 в 13:10
    Как Шутова что ли?
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 12:53
    Тянули с кассы, поделом ...
    +0−1
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