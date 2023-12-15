«Беспредел продолжается». Сабадаша снова задержали

После оглашения приговора по делу «водочного короля» Александра Сабадаша за ним прошли сотрудники ФСБ и снова его задержали. Свою подписку о невыезде он получал в наручниках.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Сабадаша задержали прямо в здании суда после того, как приговором он был отпущен на свободу . Пока приговор не вступил в законную силу, судья оформила осужденным подписки о невыезде. Группа молодых людей в масках и гражданской одежде прошли за осужденными куда-то в конвойные помещения без адвокатов.

Примерно через 20 минут его привели к судье для оформления подписки уже в наручниках. «Фактическое задержание в 11:30», — отметила адвокат.

По словам Сабадаша, также задержаны Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша, банкиры «Таврического». Бизнесмен отметил, что пришли за ними из того же 4 отдела. «Все те же на арене», — пояснил он. В чем именно к ним новые претензии, пока непонятно. «Сидеть будут все», — бросил в спину силовиков один из переживающих за Сабадаша.

Ранее судья Смольнинского районного суда Анжелика Морозова оправдала Сабадаша по двум эпизодам легализации и признала всех троих виновными в мошенничестве. Приговором им было назначено по 7 с половиной лет, но всех освободили, так как они давным-давно в СИЗО и фактически свое уже отсидели.



Примерно такая же картина была в 2021 году, когда закончился по отбытию предыдущий срок Сабадаша.

