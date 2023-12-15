Суд отпустил Сабадаша на свободу, свое он уже отсидел

«Водочного короля», бывшего сенатора и миллиардера Александра Сабадаша Смольнинский районный суд приговорил к семи с половиной годам колонии, но отпустил на свободу.
Как передает корреспондент «Фонтанки», приговор 15 декабря огласила судья Анжелика Морозова. Сабадаша, Сомова и Гаркушу признали виновными в мошенничестве и приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, но всех отпустили. Отдельно суд оправдал Сабадаша по двум эпизодам легализации, за ним признано право на реабилитацию. Всех троих освободили в зале суда немедленно.
Александра Сабадаша, бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрий Гаркушу судили за мошенничество, бизнесмену также была вменена легализация кредитных денег. Обвинение было убеждено, что кредит компании Сабадаша брали только ради того, чтобы потратить деньги на свои нужды и банку не возвращать. Защита отмечала, что все платежи от компаний Сабадаша поступали в банк без задержек много лет. Проблемы начались после того, как бизнесмен был арестован и его активы оказались в руках его финансиста Гари Иткина, подчиненной Светланы Лобановой и других лиц.
Подробнее о том, с каких пор и за что сидят приговоренные, читайте на «Фонтанке».