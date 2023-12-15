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    В Петербурге сняли очередь из скорых перед детской больницей

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    Подъём заболеваемости ОРВИ в Петербурге воскресил тему очередей из карет скорой помощи перед городскими медучреждениями, которая успела подзабыться.

    Кадрами, снятыми у детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова на Бухарестской улице, 14 декабря поделился читатель «Фонтанки». Около шести часов вечера там выстроились с десяток машин.

    «Инфекционное боксированное отделение N° 9. Мест нет. Скорые стоят помногу часов, плюс ждешь во временных боксах», — написал он.

    читатель «Фонтанки»

    В комитете по здравоохранению заверяют: места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20 процентов коек — 48 из двух сотен.

    Как напоминают в комитете, в городе подъём заболеваемости ОРВИ. Госпитализация требуется не всем из тех, кого привозят в больницу, но в поликлиниках предпочитают перестраховаться. Часть детей после обследования отпускают домой.

    «Иногда бывают моменты, когда приезжает по 10–15 машин скорой. Такая картина не целый день», — рассказали в комздраве. — «Больше двух часов скорые не стоят».

    Кроме того, есть поток пациентов, которые идут в бокс в приоритетном порядке. Они ждут в тепле автомобиля скорой. В пресс-службе сообщают, что врачи максимально выведены в боксы на приём.

    Уровень заболеваемости в целом в Петербурге называют высоким. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день порядка 41,1 тысячи человек. Это заболевшие пневмониями, люди с подозрениями на коронавирус и другие ОРВИ, контактные. Из них в стационарах чуть более двух тысяч человек.

    «Планируется дальнейшее перепрофилирование учреждений под инфекцию. В частности, к понедельнику начнётся ввод ещё одной крупной больницы в Петербурге для взрослых», — добавили в комздраве.

    Очереди из скорых попадали в объективы в период пандемии. В 2021 году их впервые сняли перед детской больницей.

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