В Петербурге сняли очередь из скорых перед детской больницей

Подъём заболеваемости ОРВИ в Петербурге воскресил тему очередей из карет скорой помощи перед городскими медучреждениями, которая успела подзабыться.

Кадрами, снятыми у детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова на Бухарестской улице, 14 декабря поделился читатель «Фонтанки». Около шести часов вечера там выстроились с десяток машин. «Инфекционное боксированное отделение N° 9. Мест нет. Скорые стоят помногу часов, плюс ждешь во временных боксах», — написал он.

читатель «Фонтанки»

В комитете по здравоохранению заверяют: места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20 процентов коек — 48 из двух сотен.



Как напоминают в комитете, в городе подъём заболеваемости ОРВИ. Госпитализация требуется не всем из тех, кого привозят в больницу, но в поликлиниках предпочитают перестраховаться. Часть детей после обследования отпускают домой.

«Иногда бывают моменты, когда приезжает по 10–15 машин скорой. Такая картина не целый день», — рассказали в комздраве. — «Больше двух часов скорые не стоят».



Кроме того, есть поток пациентов, которые идут в бокс в приоритетном порядке. Они ждут в тепле автомобиля скорой. В пресс-службе сообщают, что врачи максимально выведены в боксы на приём.



Уровень заболеваемости в целом в Петербурге называют высоким. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день порядка 41,1 тысячи человек. Это заболевшие пневмониями, люди с подозрениями на коронавирус и другие ОРВИ, контактные. Из них в стационарах чуть более двух тысяч человек.

«Планируется дальнейшее перепрофилирование учреждений под инфекцию. В частности, к понедельнику начнётся ввод ещё одной крупной больницы в Петербурге для взрослых», — добавили в комздраве.

