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«Всем <всё равно>». Очереди из скорых продолжают скапливаться перед петербургскими больницами

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Очереди из машин скорой помощи продолжают скапливаться перед петербургскими больницами. Об этом 8 февраля в своем Facebook сообщил гендиректор частной скорой «Корис» Лев Авербах.

Он опубликовал видео с очередью из больницы Святого Георгия. На кадрах видно, что ждать приходится примерно десятку машин с пациентами внутри.

«Думаете, очереди из скорых в СПб не продолжаются? Думаете, что кто-то озаботился этой проблемой, о которой я пишу уже практически два года и стал её решать…? Зря вы так думаете. Всем <все равно>», — написал Авербах.

Напомним, «Фонтанка» недавно показывала очереди в Покровскую больницу на Васильевском острове. В городе, так же, как и по всей стране, неуклонно росла заболеваемость коронавирусом с начала года. Она немного упала только за последние два дня.

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Комментарии (17)

Вульпес Инкульта
Где пруфы, что там пациенты?
SergKoch
Да там скорее всего не только ковидные больные. У знакомого после ковида обострилась анемия, понизился гемоглобин. Раньше если было понижение гемоглобина он сам добирался до больницы, где его оформляли по направлению из поликлиники на дневной стационар и переливали кровь. Сейчас сказали, что только через неотложку, т.к. по направлениям из поликлиники считается плановая процедура, а плановые процедуры отменены Роспотребнадзором. Только экстренно по скорой примут. И если раньше он в определённую ездил, то сейчас неизвестно в какую больницу на переливание повезут. Сейчас ждёт неотложку. Т.е. нагрузка на скорые увеличилась, т.к. те пациенты которые раньше по направлениям в стационар приезжали сами, теперь только по скорой.
VKuser203216
А оттуда очереди. Нас здесь очень даже многие уверяли, что ковида нет и прививаться не надо. Что ж теперь вопить: "Дайте врача, лечите в больничке".
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