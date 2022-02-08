«Всем <всё равно>». Очереди из скорых продолжают скапливаться перед петербургскими больницами

Очереди из машин скорой помощи продолжают скапливаться перед петербургскими больницами. Об этом 8 февраля в своем Facebook сообщил гендиректор частной скорой «Корис» Лев Авербах.



Он опубликовал видео с очередью из больницы Святого Георгия. На кадрах видно, что ждать приходится примерно десятку машин с пациентами внутри.



«Думаете, очереди из скорых в СПб не продолжаются? Думаете, что кто-то озаботился этой проблемой, о которой я пишу уже практически два года и стал её решать…? Зря вы так думаете. Всем <все равно>», — написал Авербах.