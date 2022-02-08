В России и Петербурге второй день подряд снижается заболеваемость коронавирусом. Но госпитализации выросли за сутки почти вдвое

Заболеваемость продолжает падать второй день подряд — накануне было 171 905 случаев, за сутки до этого — 180 071 . Аналогичная ситуация и в Петербурге: 11 014 заразившихся за 24 часа против 13 372 вчера. При этом в рост пошли госпитализации: за сутки их количество выросло почти вдвое — с 10 843 человек до 20 185 .



Летальная статистика также идет на подъем. За сутки зафиксировано 698 смертей (609 накануне), из них 67 в Петербурге (64 вчера).

