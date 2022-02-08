Заболеваемость продолжает падать второй день подряд — накануне было
Летальная статистика также идет на подъем. За сутки зафиксировано 698 смертей (609 накануне), из них 67 в Петербурге (64 вчера).
В России и Петербурге второй день подряд снижается заболеваемость коронавирусом. Но госпитализации выросли за сутки почти вдвое
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает падать второй день подряд — накануне было
Летальная статистика также идет на подъем. За сутки зафиксировано 698 смертей (609 накануне), из них 67 в Петербурге (64 вчера).
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