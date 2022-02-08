FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В России и Петербурге второй день подряд снижается заболеваемость коронавирусом. Но госпитализации выросли за сутки почти вдвое

За последние сутки в России выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 8 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

3
Печать

Заболеваемость продолжает падать второй день подряд — накануне было 171 905 случаев, за сутки до этого — 180 071. Аналогичная ситуация и в Петербурге: 11 014 заразившихся за 24 часа против 13 372 вчера. При этом в рост пошли госпитализации: за сутки их количество выросло почти вдвое — с 10 843 человек до 20 185.

Летальная статистика также идет на подъем. За сутки зафиксировано 698 смертей (609 накануне), из них 67 в Петербурге (64 вчера).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

AndrewBarsik
Какую только чушь не придумает пропаганда, чтобы оправдаться за ужасные показатели смертности, свидетельствующие о вымирании России вследствие целенаправленного истребления.
Static
Вот вам и Омикрон. Опять больнички заполняются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний