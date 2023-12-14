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    Сенат США одобрил проект оборонного бюджета, который включает деньги для Украины

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    В Штатах Сенат Конгресса поддержал проект оборонного бюджета на 2024 год на рекордную сумму в 886,3 млрд долларов. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган США.

    Проект оборонного бюджета, согласованный профильными комитетами, включает 300 млн долларов на военную помощь Украине. Законодатели намерены выделить на такие же нужды 300 млн долларов и в 2025 году.

    Нынешняя сумма оборонного бюджета США на 3% больше, чем в прошлом финансовом году.

    Накануне стало известно, что президент США Джо Байден призвал Конгресс профинансировать дополнительную помощь Украине перед каникулами и объявил о выделении 200 миллионов долларов.

    Как сообщал ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, у Белого дома к концу 2023 года закончатся средства для военной помощи Украине. Это произойдет, если не поступит дополнительное финансирование.

    Джо Байден просит Конгресс согласовать бюджет, в котором 61,4 млрд долларов предусмотрены для Украины. Однако представители Республиканской партии отказываются это делать, ожидая уступок со стороны демократов в отношении границы США с Мексикой.

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