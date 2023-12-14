Женщины с палочками медленно доходят до островка безопасности и тут же попадают под удар. Жёсткое ДТП на Народной — на видео

Серьёзное ДТП на Народной улице зафиксировала камера видеонаблюдения. Две пожилые женщины, обе с палочками, преодолели половину дороги. Они закончили переход уже на красный и находились на островке безопасности. Именно там их сбил потерявший управление «Джили». Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 14 декабря.
Как писала «Фонтанка», ДТП, по данным полиции, произошло 13 декабря около 17 часов на Народной улице, 40. По предварительным данным, 35-летний водитель «Джили» ехал на разрешающий сигнал светофора и по какой-то причине не справился с управлением. Машина выскочила на поребрик, сбила стойку с дорожным знаком и двух женщин, а затем выехала на встречную полосу, где ударила стоящий на светофоре «Фольксваген Тигуан» под управлением 59-летнего водителя. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что «Джили» «уходил от догонялок и завершил аренду водительских прав на встречке». «Подрезали, уходил от столкновения, и так занесло», — пишет Ирина.
Пострадавшим женщинам 64 года и 80 лет. Обе госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, вторая в состоянии средней степени тяжести.
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении ГУ МВД по Петербургу.