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    Число россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в Париже, сократилось

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    Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Изначально МОК объявил, что квалификацию на Игры прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов: восемь граждан РФ и трое граждан Республики Беларусь. Однако 13 декабря пресс-релиз МОК был обновлен, и в нем было указано, что число допущенных российских спортсменов «исправлено» до шести.

    Причина сокращения числа российских спортсменов не уточняется. Вместе с тем в релизе говорится, что на Олимпийских играх в Париже появятся пять белорусских спортсменов — ранее было указано, что таких трое. Белорусы, как и атлеты из РФ, смогут выступать в белой или однотонной форме с нанесенной на нее аббревиатурой AIN или утвержденной МОК эмблемой.

    8 декабря МОК допустил спортсменов из Белоруссии и России до Олимпийских игр 2024 года в Париже. При этом в решении МОК было сказано, что атлеты, которые активно поддерживают военные действия, не смогут поучаствовать в Играх. Подробнее о том, кто сможет из России поехать на Олимпийские игры во Францию, читайте в материале «Фонтанки».

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