Число россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в Париже, сократилось

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Изначально МОК объявил, что квалификацию на Игры прошли 11 индивидуальных нейтральных спортсменов: восемь граждан РФ и трое граждан Республики Беларусь. Однако 13 декабря пресс-релиз МОК был обновлен, и в нем было указано, что число допущенных российских спортсменов «исправлено» до шести.



Причина сокращения числа российских спортсменов не уточняется. Вместе с тем в релизе говорится, что на Олимпийских играх в Париже появятся пять белорусских спортсменов — ранее было указано, что таких трое. Белорусы, как и атлеты из РФ, смогут выступать в белой или однотонной форме с нанесенной на нее аббревиатурой AIN или утвержденной МОК эмблемой.