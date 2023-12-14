Вопросы из новых регионов и предстоящие выборы. О чем будет говорить Путин на прямой линии

В Москве готовятся к «Итогам года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты уже собираются у входа в Гостиный двор и размещаются в зале, сообщает ТАСС 14 декабря.
По улице Ильинке закрыли движение для автомобилей, передает Дептранс Москвы. Также перекрыто движение со стороны улицы Варварки.
Прямая линия с Владимиром Путиным начнется 14 декабря в 12:00 по мск. Она будет совмещена с пресс-конференцией с журналистами. По данным телеканала «Россия-1», президенту поступило более 2 миллионов обращений от россиян. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основными темами будут СВО, экономика и предстоящие выборы. По времени мероприятие не ограничено.
«Предметные вопросы, связанные с СВО, связанные с экономикой. Люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности, интересуются социальными аспектами – будут ли дальше продолжаться все программы поддержки в самых различных областях? Конечно же, интересуются и предстоящими выборами», – заявил Песков журналисту «Первого канала».
Представитель Кремля также отметил, что прямых включений из зоны проведения спецоперации и из новых регионов во время общения президента с россиянами не будет, так как это рискованно. По словам Пескова, все вопросы оттуда были записаны заранее.
Добавим, что Владимир Путин не проводил прямые линии с 2021 года. Нынешние «Итоги года» предваряют выборы президента, запланированные на 17 марта 2024 года. Подробнее о том, что известно о предстоящем голосовании, читайте в материале «Фонтанки».