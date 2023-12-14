Вопросы из новых регионов и предстоящие выборы. О чем будет говорить Путин на прямой линии

В Москве готовятся к «Итогам года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты уже собираются у входа в Гостиный двор и размещаются в зале, сообщает ТАСС 14 декабря.



По улице Ильинке закрыли движение для автомобилей, передает Дептранс Москвы. Также перекрыто движение со стороны улицы Варварки.