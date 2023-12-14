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    Вопросы из новых регионов и предстоящие выборы. О чем будет говорить Путин на прямой линии

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    В Москве готовятся к «Итогам года» с президентом РФ Владимиром Путиным. Журналисты уже собираются у входа в Гостиный двор и размещаются в зале, сообщает ТАСС 14 декабря.

    По улице Ильинке закрыли движение для автомобилей, передает Дептранс Москвы. Также перекрыто движение со стороны улицы Варварки.

    Прямая линия с Владимиром Путиным начнется 14 декабря в 12:00 по мск. Она будет совмещена с пресс-конференцией с журналистами. По данным телеканала «Россия-1», президенту поступило более 2 миллионов обращений от россиян. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основными темами будут СВО, экономика и предстоящие выборы. По времени мероприятие не ограничено.

    «Предметные вопросы, связанные с СВО, связанные с экономикой. Люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности, интересуются социальными аспектами – будут ли дальше продолжаться все программы поддержки в самых различных областях? Конечно же, интересуются и предстоящими выборами», – заявил Песков журналисту «Первого канала».

    Представитель Кремля также отметил, что прямых включений из зоны проведения спецоперации и из новых регионов во время общения президента с россиянами не будет, так как это рискованно. По словам Пескова, все вопросы оттуда были записаны заранее.

    Добавим, что Владимир Путин не проводил прямые линии с 2021 года. Нынешние «Итоги года» предваряют выборы президента, запланированные на 17 марта 2024 года. Подробнее о том, что известно о предстоящем голосовании, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 7

    26605452514 Дек 2023 в 10:54
    Задолго до 14 декабря министерства и «Народный фронт» начали готовить выигрышные для Путина «случайные» темы, вопросы, обращения граждан. В нашем распоряжении оказались «предложение» от Минпромторга и «Народного фронта» и с ними можно ознакомиться выше.
    Так, в рамках сегодняшней "прямой линии" Путина значительный акцент будет сделан на внушении населению уверенности в эффективности работы министерства промышленности и торговли под чутким руководством Дениса Мантурова.
    Кроме того, представителями правительства было рекомендовано Путину также сделать акцент на "успехах" финансового и экономического блоков на фоне "беспрецедентного давления Запада"
    Вопросы, что должны были быть якобы собраны "Народным фронтом" у простых граждан подготовлены в формате тех, по которым возможны оперативные решения, а также "топ для быстрых публичных решений". В данном контексте АП будет продолжено подкрепление акцента на показном внимании Путина к проблемным вопросам родственников мобилизованных на СВО.....
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